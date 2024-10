Rudolf Péter nem csak a film főszereplője, hanem az Richter Egészségváros nagykövete is, hiszen számára is fontos, hogy ne csak a lelkét, hanem a testét is karban tartsa. Erre szeretné felhívni minél több ember figyelmét a Richter Egészségváros rendezvénysorozaton is.

A Richter film vetítése után beszélgetést és közönségtalálkozót szerveztek.

Richter Egészségváros

A színház a lélek gyógyírja, fejtette ki a színész, de a test egészsége is nélkülözhetetlen, ami a megfelelő táplálkozást, a rendszeres mozgást, és az egészségügyi szűréseket is jelenti. Ez a rendezvénysorozat azért is különleges a számára, mert egy olyan kezdeményezés, ahol a szűréseken résztvevők tesznek a saját egészségükért, miközben egy jó ügyet is szolgálnak, jelen esetben a Jósa András tagkórháznak gyűjtenek.

A 2014-ben készült Nem tűntem el című film egy különös férfi alakját, kalandos élet mutatja be, aki eredeti gondolkodásával mindig váratlan megoldásokkal küzdötte le a tudomány, az üzleti élet és a történelem kihívásait. A történet már egészen kicsi korától indul, Richter Gedeon 1872-ben született a Heves megyei Ecséden. Árvaként testvéreivel együtt a nagyszülei nevelték fel Gyöngyösön. Alig 30 év múlva megalapította Magyarország első modern gyógyszeripari vállalatát és nevét néhány évvel később már a világ közel száz országában ismerték. A többi már történelem a XX. század zűrzavarában. A film rávilágítja a nézőt, hogy milyen fontos alakja is volt ő a magyar történelemnek, és tulajdonképpen az egész világ egészséges életének, gyógyszeriparának, hiszen az ő nevéhez fűződik a Kalmopyrin, vagy a Hyperol tabletta, ami sok-sok katona, sérült ember életét mentette meg a háborúban.

Nem mindennapi alak

Rudolf Péterre is óriási hatással volt Richter Gedeon személyisége, az akarata, a hihetetlen tettvágya, emberszeretete. Elmesélte, hogy mielőtt felkérték volna a főszerepre, csak pár mondatot tudott volna mondani Richter Gedeonról, most már órákat tudna mesélni, és meg is érdemli, hogy hosszan beszéljenek róla az emberek. A történelem nem esik tőle távol, hiszen a szülei is kiváló pedagógusok, édesapja megszállott történész még 89 évesen is, ő pedig a jogra felvételizett fiatal korában. – Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy eljátszhattam ezt a szerepet, rengeteget tanultam ettől a csodálatos gyógyszerésztől, üzletembertől. Amikor először néztük meg a kész filmet, egy fiatal színész kolléga megjegyezte: ő most jött rá arra, hogy minek is volt a részese. Nálam pedig zárójelbe kerültek az egyébként fontos, picit nárcisztikus elemek, hogy én mennyire vagyok elégedett önmagammal. Nagyon sokszor jut eszembe még most is a film egy-egy jelenete, Richter létezése, attitűdje, ahogy a dolgozóival kommunikált, ezek nagyon tanulságos dolgok voltak – részletezte a színész, aki ő maga is több száz emberért felel, hiszen a Vígszínház igazgatója is.