Bár még messze van a jövő tanév, de már most gondolnak azokra a gyermekekre az iskolák, akik jövő szeptembertől lesznek iskolások.

A leendő első osztályos diákok számára rendez ,,Csibe-csalogató foglalkozásokat” a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola ebben a tanévben. Az első rendezvényt, egy rajzversenyt az állatok világnapja alkalmából tartották meg az elmúlt pénteken, a következő program pedig október 9-én 17 órától lesz: a szülőknek beiskolázási értekezletet tartanak, valamint körbe is lehet majd járni az oktatási intézményt. Míg a szülők fontos dolgokról beszélgetnek, a gyermekeket játékos foglalkozás várja. A program regisztrációhoz kötött.

November 7-én 17 órától robotika foglalkozásra várják a nagycsoportos óvodásokat, ez is regisztrációhoz között.

Bemutatkozik az iskola a gyermekeknek és a szülőknek a hangversenyteremben november 25-én. Regisztrációhoz kötött játékos ének-zene foglalkozás lesz december 10-én 17 órától a kicsiknek még ebben az évben, s jövőre, januárban is lesz majd még két foglalkozás.