Július elsejétől Nyíregyházán már két Rotary klub támogatja a helyi és nemzetközi jó ügyeket és szolgálja a közösségek javát. Az Európában az idén elsőként bejegyezett Rotary Club Nyírség alakuló ünnepsége szeptember 21-én volt, ám az új nyíregyházi szervezet tagjai a ceremónia előtt sem tétlenkedtek, hiszen egy nappal később már a Sóstói-tó partján terelgették a sárga játékhadat a jótékonysági kacsaúsztatáson.

Rotary Club Nyírség: Kovács Krisztián, az új klub elnöke és Tari Annamária kormányzó a szeptember 21-ei alakuló ünnepségen

Fotó: Dodó Ferenc

Rotary: pezsgő közösségi életre vágynak

– Két és fél hét alatt alapítottuk meg a Rotary Club Nyírséget, aminek jelenleg huszonegy tagja van. Sok olyan barátunk csatlakozott hozzánk, akik hosszú évek óta támogatják a szervezetet, és amikor meghallották, hogy Pták István – aki a Budapest-Metropolitannak is a tagja – új klubot szervez Nyíregyházán, úgy döntöttek, elköteleződnek mellettünk és komolyabb feladatokat is vállalnak – avatott be a részletekbe Kovács Krisztián elnök. Hozzátette: nem ördögtől való, hogy egy városban több klub működik, a Nyírség is csak színesíti a Rotary palettáját.

Az új klub alakulásakor a világszervezet szellemiségében fogalmazta meg céljait. Ilyen a helyi oktatás, a fogyatékkal élők, a rászorulók és egészségügy támogatása, a környezetvédelem elősegítése, valamint olyan programok és események szervezése, melyek összekovácsolják a közösségeket.

– Többen szorosan kötődünk Sóstóhoz, a Hunguest Hotel támogatásának köszönhetően a székhelyünk is ott van. Szeretnénk, ha a városrész a turisztikai szezonon kívül is megtelne élettel, ezért döntöttünk úgy, hogy a családi rendezvényeinket kivisszük Sóstóra. Itt helyezzük ki azt a defibrillátort is, amit a jótékonysági kacsaúsztatás bevételéből vásároltunk – vette át a szót Diczkóné Untener Mónika ifjúsági felelős. Ő segíti a klub legkisebb tagjai, az általános iskolás earlyactosok munkáját, de örömmel számolt be arról, hogy a charter ünnepségen rendhagyó módon megalakult Interact Club Nyírség néven az ifjúsági – középiskolás – tagozat is tizenhat taggal, Hegedűs Renáta koordinálásával. Emellett elbüszkélkedett azzal is, hogy az idén érettségizett nyíregyházi interactosok közül többen csatlakoztak a főként főiskolásokat, egyetemistákat tömörítő Rotaracthoz.