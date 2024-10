A mellrák elleni küzdelem hónapja október, Záhonyban pedig ennek jegyében figyelemfelhívó programot szerveznek. A művelődési házban október 17-én, csütörtökön a betegség megelőzésére és a szűrővizsgálatok fontosságára világítanak rá – tudatta hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata. A rendezvényen 17.30-tól dr. Szirmai Ágnes, a város háziorvosa tart előadást a mellrákról, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok jelentőségéről, az eseményen a védőnők be is mutatják az önvizsgálat helyes módját. Az előadást követően egy meglepetésvendég beszél a résztvevőknek a betegségéről, a gyógyulásának történetéről, és arról is, hogyan emelkedett felül testi és lelki értelemben is a betegségén.