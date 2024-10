Nem pusztán bosszantó tud lenni a közlekedőknek, ha vezetés közben azzal szembesülnek, hogy feltűnően saras az úttest – balesetveszélyes is. Kinek a felelőssége ennek a megszüntetése? – érdeklődtünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél.

– A sárfelhordás egyrészt a betakarítási idény alatti mezőgazdasági művelésektől, másrészt a csapadékos időjárási körülményeknél fordul elő, elsősorban a mezőgazdasági területek környékén, főleg a mellékutakon – kezdte reagálását Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.

– A jogszabály értelmében minden közlekedő felelőssége az útburkolat szennyezésének megelőzése. A jogszabály általánosan tiltja a szennyezést, nem tesz különbséget sár, termény, motor- és gázolaj, trágya, úti szemét, stb. között. Szankcionálni, büntetni kizárólag a hatóság tud, és ők is csak abban az esetben, amennyiben tetten érik a járművezetőt. Ha társaságunknak kell például a sárfelhordást eltakarítani, akkor a munka nagyságrendjétől függően akár a százezer forintos összeget is elérheti a beavatkozás értéke. A sárfelhordásnál kézi erővel vagy seprűs kocsival takarítunk, és igyekszünk valamennyi esetben felszólítani a szennyezést elkövetőt a közút megtisztítására. Amennyiben ismeretlen a tettes, abban az esetben rendőrségi feljelentést teszünk. Társaságunk útellenőri szolgálata egyébként folyamatosan, meghatározott rend szerint járja a 31 ezer kilométeres országos közúthálózatot. Ha közúti szennyezést tapasztalunk és a helyszínen van gépjárműmozgás, akkor helyben felszólíthatjuk a szennyezést okozókat, lakossági bejelentéseket is fogadunk, telefonon a vármegyei diszpécserünknél (+36-42-819-490) lehet jelezni az észrevételeket, írásban pedig elsősorban a www.kozut.hu oldalunk E-Ügyfélszolgálat menüpontján keresztül. A bejelentések alapján jellemzően a Nyírség területén található közutak esetében fordulnak elő sárfelhordással kapcsolatos panaszok. Ezek általánosságban Nyíregyháza, Mátészalka és Kisvárda térségét érintik. Ebben az évben a vármegye területéről hat bejelentés érkezett sárfelhordással összefüggésben a társaságunkhoz.