A legendákkal övezett, rémtettekkel vádolt grófnő, Báthori Erzsébet volt az egyik kísérőnk szombat délelőtt Nyírbátorban: régi magyar nyelven szólt hozzánk, látogatókhoz és elmesélte családja színes, fordulatokban gazdag történetét. De nemcsak őt hallhattuk: a régmúltról beszélt a neves família esküdt ellensége, a sárkány is, a Bátor Vid csapásától elpusztult szörny dédunokája, amit virtuálisan bárki legyőzhet a Báthori István Múzeumban, aminek a kívül-belül megújult, háromszáz éves minorita kolostor ad otthont. A szombat délelőtti megnyitót közelről figyelték a szemben lévő várostörténeti sétány híres lakói, s a tó – tűz helyett vizet okádó – sárkánya is, a gyönyörű napsütésben pedig azt láthatták, hogyan telik meg ünneplőkkel a gyönyörű minorita templom.

A gyönyörű minorita templom

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Méltó helyére kerül

– A múzeum történelmi jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen egy, a magyar történelem szempontjából kiemelkedően fontos család életét mutatja be, lehetőséget nyújtva a jövő nemzedékének arra, hogy megismerje a múltat – ezt mondta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, és hozzátette: az épület nemcsak fizikai, de szellemi megújuláson is átesett. Élményeket ad, inspirációt nyújt, és segít abban, hogy az értékeinket megőrizhessük és továbbadhassuk – fogalmazott.

– Lengyelországban és Litvániában kiemelkedő a Báthori család megbecsültsége, ezzel szemben Erdélyben egyetlen olyan kiállítás sincs, ami méltó lenne a történelmi jelentőségükhöz, Szlovákiában pedig nem a reális képet mutatják róluk – itt, Nyírbátorban a méltó helyére emeljük a Báthori-kultuszt – ezt mondta dr. Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese és arról is beszélt, mennyire fontos a vidéki múzeumok megújítása. Elhangzott: az 1,9 milliárd forintos beruházás során a műemléki védettség alatt álló épületet teljesen felújították, akadálymentesítették. Látogató- és tudásközpontot alakítottak ki, s a modern technológia segítségével érdekfeszítővé, s interaktívvá tették a kiállításokat.