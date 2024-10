Sóstógyógyfürdőn, a Krúdy Vígadó előtti téren szombaton már reggeltől nagy volt a nyüzsgés: fiatalok, idősek, sportolók és szakemberek beszélgettek, vettek részt a szűréseken, sakkoztak, vagy éppen az élőcsocsóba álltak be, hogy labdába rúghassanak. A Rotary Club Nyírség azért csatlakozott az országos kampányhoz, hogy a következő három évben minél több ember megismerje a stroke tüneteit, és segítségükkel a betegek időben megfelelő ellátást kapjanak.

Az élőcsocsót sokan kipróbálták

Fotó: Lengyel Nóra

Stroke: a tünetek

Kovács Krisztián, a Rotary Club Nyírség elnöke elmondta: szeretnék, ha az emberek jobban megismernék a stroke betegséget, a tüneteit, a gyors segítség lépéseit, hogy mindenki jobban tudjon a megelőzésre fókuszálni. - Az idő a stroke esetében sarkalatos pont, hiszen minél több idő telik el, annál nehezebb a gyógyulás és a rehabilitáció. Ezért olyan programot próbáltunk megszervezni, ami leginkább a megelőzésre koncentrál. A színvonalas szakmai előadások mellett játékos feladatokat is összeállítottunk. Az élő csocsó kicsiknek és nagyoknak is nagy kedvence. Kialakítottunk egy olyan ügyességi pályát, amelyben a MOST mozaikszó betűit lehet összegyűjteni az állomásokon, természetesen a stroke-kal kapcsolatos információkkal – akinek sikerül, sorsoláson vesz részt, amelyen értékes nyereményeket sorsolunk ki. Az előadásokra azért érdemes odafigyelni, mert akár életet is menthet valaki, aki ismeri a tüneteket és tudja, hogyan kell gyorsan beavatkozni. A nap egy futással ér véget - részletezte a program elején az elnök, és hozzátette: a rendezvényen adományt is gyűjtenek a stroke-központ részére.

A stroke prevenciós napon újraélesztést is tanultak

Fotó: Lengyel Nóra

Az Országos Mentőszolgálat vállalta, hogy az Országos Stroke Prevenciós Délelőttön szakmai segítséget nyújt. Munkatársai is aktívan részt vettek a programokon: bemutatták az Életmentő alkalmazást, vérnyomás- és vércukorszínt méréseket végeztek, és „HŐS” képzést tartottak, jelentősen növelve a hirtelen szívmegállást követő sikeres újraélesztés esélyét. Dr. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos-igazgatója szerint nagyon fontos, hogy a klasszikus tüneteket időben felismerjük, és azonnal értesítsük a mentőszolgálatot, akik tudják a protokollt: egy órán belül mindenképpen meg kell történnie a vérrögoldó kezelésnek. - A legfőbb tünetek: az arc asszimmetriájának hirtelen kialakulása, esetleg beszédzavar, valamelyik oldal végtagjainak meggyengülése, érzészavara. Ezek közül egy is már 70 százalékos gyanúját veti fel a stroke megjelenésének. Ilyenkor ne habozzunk, ne késlekedjünk, ne várjuk meg a háziorvost, a szomszédot, az ismerőst, aki majd hazaérkezik, hanem azonnal tárcsázzuk a 112-t – nyomatékosította az orvos-igazgató, és hozzátette: a magyar mentőszolgálat kiemelkedő munkájának köszönhetően nagyon sok életet mentettek már meg. Világszínvonalú munkát végeznek a stroke-ellátási folyamatban, ezért is vehetik át már második évben a világ legjobb helyszíni stroke-ellátójának járó díjat jövő héten Koppenhágában. – A nyíregyházi rendezvényre egy kis videós anyaggal készültünk: a stroke-kal kapcsolatos szituációt játszanak el a kollégáim, és a mentésirányítókkal való beszélgetést is imitálják. De cukorszintet és vérnyomást mérünk, illetve van egy újraélesztő babánk, amin lehet gyakorolni. Ezt szívesen megmutatják a kollégáim, mindenkinek megtanítják az újraélesztés lépéseit – ajánlotta dr. Pápai György.