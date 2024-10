– Egy fiatal betegnél, aki mondjuk még 40 éves sincs, és nem találunk például érelzáródást vagy nyaki ütőérszűkületet, akkor bizony olyan genetikai rendellenesség áll a háttérben, ahol a véralvadási faktorok olyan módon változnak meg, hogy egy fokozott vérrögképződési hajlama van, és az váltotta ki az idő előtti fiatalkori stroke-ot. Bár fordult már elő 30 éves beteg is, akinek nyaki ütőérszűkület okozta a stroke-ját – mondta dr. Bodnár Ilona, és kifejtette: a lehető leghamarabb megkezdik a beteg rehabilitációját.

- A gyógyulási idő nagyok sok mindentől függ. Az osztályon már a bentléte alatt elkezdjük a rehabilitációt. Tehát megkapja a beteg a vérlemezkegátló gyógyszerét, ha szükséges, ha nem tud megfelelően táplálkozni, akkor infúziókat kap. Gyógytornász már a második naptól elkezd foglalkozni vele, a bénult, meggyengült végtagokat átmozgatja, passzívan megpróbálja lábra állítani, felültetni. Amikor a bénult beteg eljutott a egy olyan állapotig, hogy már meg tud stabilan ülni, akkor már a rehabilitációs szakorvos átveszi az osztályra, ahol t általában 2-3 hetet tölt a beteg. Nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt meddig tudnak eljutni, de még a korán elkezdett kezelésnél is másfél-két év után is láthatunk javulást. Tehát a betegnek a környezetétől, a családtól, az odafigyeléstől, a temperamentumától, aktivitásától, akaratától is függ, hogy mikor lesz újra mozgóképes, mikor tud lábra állni. Ez másfél-két éves kemény munkát igényel a betegtől is otthon – részletezte a neurológus, és felsorolta, hogy fontos a betegeknél a rendszeres ellenőrzés a stroke szakrendelésen, ahol figyelemmel kísérik a páciens állapotát, javulását. Dr. Bodnár Ilona megjegyezte, hogy vannak olyan betegei is, akik 20-30 év után is járnak kontrollra, és ilyenkor jó érzés látni a kezelő orvosoknak, hogy milyen nagy segítséget tudtak adni egy ember életéhez, és hogy a beteg milyen nagy akaraterővel rendelkezik.

A stroke leggyakoribb tünetei: féloldali bénulás, mely érintheti az arcot, karokat, lábakat

beszédzavar

zavartság

erős fejfájás, mely gyakran már a stroke előtt jelentkezik

egyensúlyproblémák és járási nehézségek