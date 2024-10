Dr. Kovács Ferenc megkérte a megjelenteket, hogy ha tehetik, menjenek el és vigyék el családtagjaikat Szilágyi László emléktáblájához a Kossuth-gimnáziumhoz, Szilágyi László és Tomasovszky András díszsírhelyéhez az északi temetőbe, a kivégzésük helyére a börtönhöz, a város '56-os emlékművéhez, látogassanak el az 56-os emlékjelekhez, amelyek őrzik a forradalom és szabadságharc emlékét szerte a városban. – Ma is, és amikor csak tehetik, álljanak meg egy pillanatra, és tekintsenek példaként erre a napra, ami a bátorságot, a hazafiságot, az elszántságot, a magyar nép egységét és szívét hirdeti – zárta gondolatait Nyíregyháza polgármestere.

Dr. Kovács Ferenc emlékező beszédében is kitért arra, hogy milyen fontos volt a fiatalság szerepe nemcsak országszerte, hanem itt Nyíregyházán is, azokban az időkben is, csakúgy, mint most. Hiszen 1956 még a velünk élő történelem, közöttünk vannak a mártírok családtagjai, de a most felnövekvő generációkon múlik az, hogy a következők és az azt követők is ugyanígy ünnepelhessenek és emlékezhessenek. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium hatosztályos képzésében résztvevő diákjainak színvonalas műsorában nemcsak az emléktáblán szereplő mártírokról emlékeztek meg, hanem a hétköznapi hősökről is. Az ünnepi műsor után először Szilágyi László lánya, majd a vármegye és a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek képviselői helyezték el a megemlékezés és tisztelet koszorúit Martinovszky István, a Luther Márton Kollégium nyugalmazott igazgatójának tárogatókísérete mellett.

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium ünnepi műsora: felkonferáló szöveget és a zárszót Tajti Emese mondta 11. D osztályos tanuló, felkészítője Csabainé Kocsis Szilvia

verset szavalt Csernyik Balázs József 11. D osztályos tanuló, felkészítője Csabainé Kocsis Szilvia

népdalcsokrot énekelt Timándi Dóra, 10. D osztályos tanuló, felkészítője Kasellákné Zelenák Georgina Júlia