Jubileumi évfordulójához ért az Országos Rajzfilmünnep. November 15-e és 17-e között immár tizedik alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb kulturális eseményét. Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen zajlik, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. Összesen 350 helyszín csatlakozott a közös eseményhez.

Szabolcs-Szatmár-Beregben is ünneplik a rajzfilmet.

A rajzfilmünnep a több tízezer résztvevő számára egyszerre biztosít közösségi és kulturális élményt. A 350 magyarországi és határon túli helyszínen összesen 1000 vetítést kiegészítő több mint 500 kísérőprogram egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy minden helyi közösség saját kulturális karakterével gazdagítsa a Rajzfilmünnep programkínálatát.

A rajzfilmünnep célja a közös családi rajzfilm-nézés és a helyi kulturális eredmények bemutatása mellett az is, hogy évről évre betekintést nyújtson a sokszínű hazai és nemzetközi animációs kultúra klasszikus és új értékeibe.

Az Országos Rajzfilmünnepen a vetítések mellett gazdag kísérőprogramok is várják a látogatókat. A rendezvény szervezői helyi közösségi programokat is kínálnak, mint például bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, helyi néptáncbemutatók és más kulturális események. Ezek az alkalmak erősítik a közösségi összetartozást, egyúttal gazdagítják, színesítik a fesztivál programját.

A rajzfilmünnep minden évben kiemelten támogatja a magyar animáció legnevesebb alkotóit, valamint teret ad a hazai filmstúdiók legújabb műveinek és a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására is. A nemzetközi filmfesztiválok válogatásaiban idén is szerepelnek a legkiválóbb hazai és külföldi animációs szerzői rövidfilmek a programban, biztosítva a kortárs nemzetközi kitekintést.

A jubileumi év központi témája a „Népek meséi”, a programban a különböző nemzetek mitológiáit és meséit feldolgozó alkotások kaptak kiemelt hangsúlyt. A filmkínálatban számos klasszikus rajzfilm is helyet kap, mint például a János vitéz, a Szaffi vagy Az ember tragédiája. Ezzel párhuzamosan olyan, a kortárs magyar animáció élvonalába tartozó animációs filmek is bemutatkoznak, mint a Kojot négy lelke vagy a Toldi.

A vetítésre kínált filmek között minden generáció találhat kedvére valót. A helyi szervezőknek lehetőségük van arra, hogy saját közösségük igényeihez igazodva állítsák össze a vetítési programokat.