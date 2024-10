Kultúra és számos újdonság

– Az ilyen eseményeken mindig sokat kapunk, ám még többet szeretnénk adni. Éppen ezért úgy állítottuk össze a rendezvény kiállításait, előadásait, hogy figyelembe vettük az elmúlt évek építő jellegű kritikáit is, és sok-sok színpadi programmal készültünk a résztvevőknek. Ezek az értékes elemek kiválóan illeszkednek a múzeumfalu profiljába, megelevenedik a népzene, a néptánc világa, sőt egy népi elemekkel tűzdelt divatbemutató is várja az érdeklődőket. Persze az is fontos, hogy akinek az ideje és egészsége engedi, tegyen egy jóízű sétát ezen a hatalmas területen, hiszen újabb és újabb kiállításokat ismerhet meg a skanzenben. Minden évben újítunk egy kicsit, az idén többek között egy cukorkás tárlat is várja az időseket, ami felidézi a máriapócsi búcsúk vásárainak magával ragadó világát – hangsúlyozta Baloghné Szűcs Zsuzsanna.