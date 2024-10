Arany és csillogás, színpompás virágok, lufik, gyönyörűen feldíszített terek, kellemes zene dallamai jelzik: ünnep lesz pénteken a Váci Mihály Kulturális Központban. Olyan kivételes alkalom, ami csak egyszer adatik meg az ember életében, és csak akkor, ha megtalálta élete párját és összekötötte vele az életét.

Ötven éve együtt jóban, rosszban

Fotó: Bozsó Katalin

Ismerik egymás gondolatát is

– Ő jobban szeret és jobban is tud beszélni – jegyzi meg nevetve Forgó Istvánné, Gyöngyike és szemében végtelen szeretettel néz férjére. – Egymás megbecsülése, megértése, elfogadása és a sírig tartó szeretet– sorolja a családfő, mi a hosszú és boldog házasság titka, közben fogja élete párja kezét, aki egyetértően bólint. – Gyönyörű családunk van, három gyermek és hét unoka teszi teljessé az életünket, s a szeretet, az összetartozás határozza meg a mindennapjainkat. Persze amikor az egész család együtt van, akkor hasonlítunk egy olasz famíliára, aztán amikor kiürül a ház, örülünk a csendnek, de már várjuk is őket haza.

– Elengedhetetlen az élethez a humor, amivel minden nehézségen túlléphetünk, mindenre megoldást találhatunk. Mindig tudunk egymásra támaszkodni, ez biztonságot ad. Nagyon sok örömöt éltünk át az elmúlt ötven évben, soha nem veszekedtünk, nem is ismerjük ezt a fogalmat, egymás megbecsülését annál inkább – mondta Pista bácsi, amihez Gyöngyike néni hozzáteszi, elfogadták egymást olyannak, amilyen, egyikük sem akarta a másikat megváltoztatni. – Nagyon jól megértettük egymást és ezután is meg fogjuk – mondják és végezetül mindenkinek olyan családi életet kívánnak, mint amilyen nekik megadatott, hogy megéljék a szeretet és megbecsülést.

Forgó István és a felesége

Fotó: Bozsó Katalin

Forgó István szerint a mostani fogadalmuk nem lesz erősebb, mint fél évszázaddal ezelőtt, mert attól nem lehet semmi erősebb, s ez igaz lesz majd az 51., az 55. házassági évfordulójukra is. – Ennyi év után már a gondolkodásunk is hasonló, így ki nem mondott szavakból, egyetlen szempillantásból is értjük egymást – néznek egymásra és a színházterem megtelik elegánsan öltözött hölgyekkel és urakkal, meghatódott családtagokkal, gyermekekkel, unokákkal, akik annak az ötven évvel ezelőtt kötött házasságnak a csodái, legnagyobb ajándékai az együtt leélt évtizedek mellett.