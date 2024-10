A Jászai-díjas díva az 1990-es években sokat járt vármegyénkben, hiszen segített férjének a választási kampányban, Berecz János az akkori politikai elit egyik legfontosabb alakja volt, 1988-ban vette feleségül a színésznőt, és együtt maradtak jóban, rosszban. Az ibrányi születésű Berecz János 2022-ben 91 évesen hunyt el.

Sáfár Anikó színésznő a közönségtalálkozón

Fotó: Lengyel Nóra

– Pont itt, Mátészalkán jegyezték meg viccesen annak idején, hogy inkább engem kellene megválasztani, mert már akkor is olyan sokat beszéltem, hogy le se lehetett lőni – mesélte a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválon az élményeit Sáfár Anikó, és megjegyezte, az 1990-es évek előtt is sokat turnézott nyaranta Mátészalka környékén. – Itt laktunk a Posta Szállóban, és a postamesternek a vendégei voltunk, a közönség nagyon szeretett bennünket. Innen mentünk át Romániába is, de hát ekkor már ismertebb színész voltam.

Színésznő nemzetközi pályán

Sáfár Anikó másodéves gimnazista korától magántanuló lett, ugyanis jelentkezett a Pasaréti Filmstúdióba, ahova korengedménnyel felvették. Fehér Imre volt az osztályfőnöke, és a magyar színház- és filmművészet klasszikus alakjaitól, úgymint Jancsó Miklós, Bacsó Péter, Szász Péter tanulta a színészmesterséget.

– Annyira tehetségesnek tartottak, hogy fölvettek érettségi nélkül 1965-ben, amikor még 17 éves voltam. Próbafelvételeket készítettünk különböző filmekben, és elkezdtem forgatni. Legelőször Máriássy Félix Fügefalevél című filmjében játszottam, aztán a következő egy francia rendező, Christian-Jaque alkotása volt, aki szerződést is ajánlott a forgatás után. Ő fedezte fel egyébként Gina Lollobrigidát is, és nagy lehetőség lett volna számomra, de sajnos akkor még nem voltak meg a megfelelő kapcsolataim, és nem tudtam elutazni Franciaországba – fejezte ki bánatát a színésznő, és sorolta a szerepeit. A következő filmje John Frankenheimer rendezésében az 1968-as The Fixer (A mesterember) filmben volt.

– Egy zsidó lányt alakítottam, akit megerőszakolnak és elhurcolnak a nagyapjával együtt. Ellen Bates volt a főszereplője, fantasztikus volt ilyen nagy színészekkel és rendezőkkel együtt játszani. Sok külföldi rendező ajánlott szerződést, de a román kultusz-miniszterhelyettes is szerette volna, hogyha Nagyváradra szerződök. Azzal kecsegtettek, hogy pillanatok alatt megtanulok franciául ilyen fiatalon, és utána mehetek ki Franciaországba forgatni, merthogy állandóan külföldi produkciókban dolgoztam abban az időben. Ekkor jött a Harlekin és szerelmese Fehér Imre 1967-ben bemutatott fekete-fehér játékfilmje, ahol főszerepet játszhattam Bujtor István mellett, és így elkezdődött a filmes karrierem – részletezte Sáfár Anikó, és megjegyezte: a színművészeti főiskolára harmadjára vették fel, közben a Nemzeti Stúdióba jelentkezett segédszínésznek, ahol két évig volt diák. Közel száz filmben játszott, és rengeteg szinkronszerep is van a háta mögött, többek között Catherine Deneuve magyar hangja is volt. Nagyon szeretett Jancsó Miklóssal is együtt dolgozni, több filmjében is kapott szerepet.