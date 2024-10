- Soha nem járt még ennyi gyermek a nyírpazonyi iskolába, mint a 2024/25-ös tanévben. Ez amellett, hogy örömmel tölt el minket, rendkívül nagy felelősség is. Igyekszünk nap mint nap beteljesíteni azt a célt, mely szerint a magas szintű tantárgyi ismeretátadáson túl élményekhez juttassuk a gyerekeket, hogy tapasztalat útján és a közösség erejével építsük személyiségüket. Az őszi szünet előtti napokban a szülők is partnereink voltak ebben: egészségnapunkon egészséges reggelivel várták az osztálytermekben a gyerekeket, akik ezt követően pedagógusainkkal sportversenyen vezették le az energiáikat. Minden évben óriási érdeklődésnek örvend a zsibvásár, ahol a gyerekek megunt játékaikat cserélhetik, adhatják el, ahelyett, hogy a szemétbe kerülne. Ökoiskolaként a hulladékcsökkentés, a környezettudatosság jelentőségét képviseljük ezzel. Nem titok, hogy a hét leginkább várt programja idén is a halloween buli volt. Ilyenkor az iskola minden tanulója jelmezben tölti az egész napot. Délelőtt tombolasorsolással, délután diszkóval színesítettük az iskolai életet. A hangulatot fokozta a szülők és gyermekek által közösen faragott halloweeni tökök és az őszi termésekből készített képek kiállítása. Bízunk benne, hogy élményekkel telve kezdődhet így az őszi szünet és feltöltődve térhetnek majd vissza a munkába tanulóink és pedagógusaink, hiszen a tanév végéig még bőven van tennivalójuk.

- Antal-Orosz Judit, igazgató -