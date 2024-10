Tragikus a helyzet hazánkban

– Szeretnénk tovább erősíteni a társadalmi szerepvállalásunkat, ezért minél több szűrőprogrammal támogatni a betegségek megelőzését – ezt már Maria Tilman, a Novartis Magyarország kardiovaszkuláris terápiás területének vezetője árulta el lapunknak. Arra is kitért, a program egy évvel ezelőtt indult három városban: Székesfehérváron, Szegeden és Győrben.

– Ezek nagyon sikeres szűrések voltak, és hamar kiderült, hogy óriási igény van az ilyen rendezvényekre a társadalom részéről. Ezért döntöttünk úgy, hogy az idén folytatjuk, és Nyíregyházára is ellátogatunk. A keddi programunkon kifejezetten a kardiovaszkuláris betegségek szűrésére összpontosítunk, hiszen Magyarországon tragikus a helyzet a szív- és érrendszeri megbetegedéseket illetően: minden ötödik magyar valamilyen kardiovaszkuláris betegségben szenved, és minden második haláleset e betegségekkel hozható összefüggésbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél több lehetőséget teremtsünk a szűrésekre. Fel kell hívni az emberek figyelmét az egyes kockázati tényezőkre is, ahogy arra is, mire kell odafigyelniük az egészségük védelme érdekében – világított rá Maria Tilman. Azt is elmondta, a gyorsteszttel különféle indikátorokat vizsgálnak, amelyek a kardiovaszkuláris betegségeket jelzik.

– Nyíregyházán óriási az érdeklődés a programunkra. Ezt nagyon jó látni, hiszen a magas részvételi arány arról tanúskodik, hogy az embereket érdekli az egészségi állapotuk, és szeretnének minél többet megtenni a hosszú, egészséges élet érdekében. Az ilyen tapasztalatokért érdemes ezt csinálni, és a jövőben is mindenképpen szeretnénk folytatni a programot – hangsúlyozta Maria Tilman.