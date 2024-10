Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

13.40: A sárkányőrző, spanyol-kínai animációs film, fantasztikus kalandfilm

Sötét idők járnak az ősi kínai birodalomra. A sárkányokat, akik valaha barátaik és bölcs szövetségeseik voltak az embereknek, egytől egyig levadászták és vasra verve bebörtönözték. Egy távol eső, hegyvidéki erődítményben egy kis szolgálólány megszökteti az egyedüliként megmaradt sárkányt, és együtt indulnak visszaszerezni a mágikus lény legbecsesebb ajándékát: az utolsó sárkánytojást, amit egy gonosz varázsló orozott el, halhatatlanságot remélve. A császár seregeivel a nyomukban, a kislány és a sárkány szokatlan párosa átszeli egész Kínát és közben sok tanulsággal lesznek gazdagabbak – köszönhetően egyikük ezeréves tapasztalatának és másikuk ifjúságból fakadó tapasztalatlanságának – és megtanulnak bízni egymásban. Minderre szükségük is lesz, ha le akarják győzni a félelmetes mágust és biztosítani a sárkányok jövőjét.

15.30: Fiúk, dán-svéd-francia thriller

Eva egy idealista börtönőr, aki élete dilemmájával szembesül, amikor egy fiatal férfi bekerül a börtönbe, ahol dolgozik. Az elítélt ismerős arc a nő múltjából, aki mélyen őrzött titkot és sebeket tép fel megjelenésével. Eva áthelyezteti magát a börtön legkeményebb és legerőszakosabb részlegébe, ahová a férfit zárták be és egy életveszélyes pszichológiai játszmába kezd, amelynek beláthatatlanok a következményei.

17.20: The Apprentice – A Trump-sztori, kanadai-dán-ír életrajzi filmA The Apprentice – A Trump-sztori Donald Trump üzleti karrierjének korai éveiben, a '70-'80-as években játszódik. Fókuszában az ingatlanügynök Trump és Roy Cohn ügyész kapcsolata áll, aki Joseph McCarthy szenátorral dolgozott együtt az ötvenes években, a kommunisták ellen folytatott hadjárata idején.

19.30: Konklávé, angol-amerikai dráma

Lawrence bíborost bízzák meg a feladattal, hogy vezényelje le a pápaválasztási procedúrát a hőn szeretett pápa váratlan halálát követően. Nem sokkal azután, hogy a katolikus egyház legbefolyásosabb vezetői mind összegyűlnek szerte a világból, és bezárkóznak a Vatikán termeibe, Lawrence egy összeesküvés kellős közepén találja magát és olyan titokra derít fényt, ami az egyházat alapjaiban rázhatja meg.