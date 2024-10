Szpari-Loki focimeccs: Dr. Ágoston Sándor nyíregyházi főorvos levelet írt szerkesztőségünknek, amelyben a Nyíregyháza Spartacus és a Debreceni VSC NB I.-es labdarúgó-mérkőzés vendégszurkolóival kapcsolatban fogalmazott meg: A levél szövege: ,,A helyszínen néztem meg a Nyíregyháza–Debrecen focimeccset. Rendkívül izgalmas volt a mérkőzés, telt ház előtt, közel 8 000 nézővel. A csodálatos hangulatot beárnyékolta a debreceni szurkolótábor viselkedése. A szurkolók minden képzeletet felül-, illetve alulmúltak. Idézek: „Pusztulj, tirpák, pusztulj! Büdös tirpákok! Nyíregyházi cigányok, b… meg anyátok! Nyíregyháza prostituált város! K… anyátok! Szabolcs vármegye az ország szégyene!” Azt gondolom, ennyi bőven elég. Kilencven percen keresztül ezt kiabálták a stadionban és ahogy vonultak a városon keresztül (még az internetre is feltették, mintha valami nagy dicsőség lenne ezeket a rigmusokat skandálni). Ez minősíti őket, finoman szólva ez nem egy intelligens, civilizált megnyilvánulás. De a meccsen, a környezetemben és a debreceni szurkolók között is több 8-10 éves gyerek volt. Ezt kellett nekik hallgatni. Ez ellen nem lehet tenni semmit? Több európai országban szankcionálják a rasszizmust, és ez az! (Ezt a levelet az MLSZ-nek is elküldtem.) Dr. Ágoston Sándor főorvos "

Szpari-Loki focimeccs: a debreceni szurkolók egyik transzparense

Fotó: Kiss Annamarie

Szpari-Loki focimeccs: a gyűlölet nem része a játéknak

A főorvos úr választ kapott a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, a főorvos úr engedélyével a válaszlevelet is közreadjuk:

„Tisztelt Dr. Ágoston Sándor Főorvos Úr!

Köszönjük megtisztelő levelét, melyre válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által leírt jelenségeket a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) magától értetődő módon elítéli. A szövetség a nézőtéri erőszak minden formáját elítéli, az ellen fellép, legyen az akár fizikai, akár verbális. Kérésére tájékoztatjuk, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) minden olyan esetben fegyelmi eljárást indít, amikor a mérkőzés ellenőri jelentéséből vagy más, a Fegyelmi Szabályzatban (FSZ) meghatározott forrásból a szabályzatba ütköző történésről, cselekményről tudomást szerez. Így történt ez az Ön által írt esetben is: a Nyíregyháza Spartacus FC — Debreceni VSC mérkőzésen tapasztalt szabálysértések ügyében a fegyelmi eljárás megindult. Az eljárás lezárását követően az MLSZ hivatalos honlapján (www.mlsz.hu) tájékozódhat a döntést illetően. A magyar labdarúgás fejlesztése sokat emlegetett kérdés. Abban mindenki egyetért, hogy a futballunk csak akkor lép előre, ha növekszik a szurkolói tömegbázis is, márpedig egyértelmű, hogy egyes nézők kulturálatlan viselkedése a mai napig visszatartó erőt jelenthet, és ami hasonlóan nagy probléma: csöndes, de jelentős azon tömeg is, amelynek tagjait a helyszíneken keseríti el a nem megfelelő nézőtéri viselkedés. Azok, akik rendszeresen járnak hazai futballmérkőzésekre, pontosan értik, hogy a szövetség és a klubok milyen viselkedési formákkal szemben kívánnak fellépni, és melyek azok, amelyeknek a jövőben is van létjogosultságuk a stadionokban. A nemrégiben megújult „A gyűlölet nem pálya” kampány egyértelművé teszi a szövetség és a klubok azon törekvését, hogy deklarálják, a szenvedélyes szurkolás a játék része, a gyűlölet viszont nem.