A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében szerveztek ingyenes programot Nyíregyházán, s a szűrés nagyon sok városlakót vonzott mind a két helyszínen.

Ingyenes kardiológiai szűrést szerveztek Nyíregyházán

Fotó: Bozsó Katalin

A szabadidősport-központban már nyitáskor is nagy volt az érdeklődés, sorban álltak a regisztrációs lapért a szűrésre érkezők. Elsősorban a 45 felettiek az érintett korosztály, de fiatalabbak is eljöttek, hiszen aki tisztában van a koleszterin-szintjével, szükség esetén időben elkezdheti a számára megfelelő kezelést. Tavaly indította el a Novartis a Szívügyünk az egészség felvilágosító és koleszterinszűrő programot. Ezzel a Szív Világszövetség kezdeményezéséhez csatlakoztak, amely 2000 óta szeptember utolsó vasárnapját, a Szív Világnapját annak szenteli, hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. Az elmúlt évben a résztvevők közel 40 százalékáról derült ki, hogy állapotuk további vizsgálatokat indokolhat, illetve a súlyosabb megbetegedést megelőző kezelésre is szükség lehet. Ugyanis a tesztelt több mint ezer jelentkező közel kétötödénél találtak magas koleszterin-értékeket: ők ezzel lehetőséget kaptak arra, hogy tudatosan dolgozzanak a kardiológiai kockázataik csökkentésén.

Szűrésre fel!

A gyógyszeripari vállalat és a nyíregyházi önkormányzat két helyszínen is megszervezte a szűrőprogramot a vármegyeszékhelyen. A délelőtti szűréseken inkább a nyugdíjas korosztály vett részt, a délutáni lehetőséget az aktív dolgozók is kihasználták. Kedd délelőtt a nyíregyházi közterület-felügyelet munkatársai közül hárman érkeztek a szűrésre. Somogyi Zoltán elmondta, e-mailt kaptak a lehetőségről, és engedélyezték nekik, hogy munkaidőben elmenjenek a szűrésre. – Fontosnak tartom, hogy rendszeresen ellenőriztessük az egészségi állapotunkat. Rendszeresen veszek részt véradáson is, éppen az idén voltam harmincadik alkalommal. Most az ujjbegyes vérvétellel néztek vércukor- és koleszterin-szintet. Attól, akinek magasabb az érték a megengedettnél, vénásan is vesznek vért, aminek az eredménye pár nap múlva lesz meg – részletezte a közterület-felügyelet munkatársa, és hozzátette: a kollégájával benne vannak egy uniós pályázathoz kapcsolódó önkormányzati programban is, aminek a keretében 45 év felettiek vehetnek részt rendszeresen részletes vérvizsgálaton.