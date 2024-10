Garantált támogatási fejlesztési támogatást kaphatnak a járások jövőre – erről szól a napokban bejelentett, ám egyelőre kidolgozás alatt álló Versenyképes Járások Program. A tervek szerint a fejlesztésre szoruló járások minimum 250 millió támogatást kaphatnak, de ez az összeg akár magasabb is lehet. A formálódó programról, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ezzel kapcsolatos terveiről tartottak tájékoztatót csütörtökön Nyíregyházán, a vármegyeháza dísztermében. A rendezvényen jelen voltak Román István főispán, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a vármegye országgyűlési képviselői. A Versenyképes Járások Programot Dukai Miklós, a minisztérium önkormányzati államtitkára mutatta be a jelenlévő településvezetőknek. Mint mondta, az elmúlt években az egyes településekre fókuszáló fejlesztések nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és sok járás fejlettsége szintje még ma sem éri el az uniós átlag 75 százalékát.

Az iparűzési adó fedezné

– Az előrelépéshez és a járások versenyképességének növeléséhez új szemléletre van szükség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem lehet egy települést sem a környezetéből kiragadva kezelni, éppen ezért az új program a közös gondolkodásra, az együttműködésre épít. Olyan projekteket támogatunk majd, melyeknek térségi hatásuk van, és így fejlesztik az egyes önkormányzatokat. Mindehhez a forrást – többek között – a következő évi iparűzési adó többlete adná. A járások legalább 250 millió forintos keretre pályázhatnak majd, de a vármegyeszékhely központú járások esetében az összeg akár a duplája is lehet – hívta fel a figyelmet az önkormányzati államtitkár. Dukai Miklós hozzátette: az országban több mint háromezer önkormányzat van, ám az iparűzési adóból befolyó bevétel 80 százaléka csupán mintegy 300 önkormányzatnál keletkezik. – A következő esztendőben az előzetes számítások szerint 100–120 milliárd forinttal lesz több az iparűzésiadó-bevétel, mint az idén, ennek hozzávetőleg a felét csatornázná át a kormányzat az új támogatási programba. Bár a Versenyképes Járások Program még a tervezési fázisban van, a tervek szerint az év végére kikristályosodnak a részletek és a jogszabályi keretek, így a következő esztendő nyarára akár már támogatói okirattal is rendelkezhetnek a járások kiválasztott projektjei – tette hozzá az önkormányzati államtitkár.