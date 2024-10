Több százan kísérték utolsó útjára azt a 12 éves kislányt, akit a születésnapja után egy nappal megerőszakolt és meggyilkolt a család egyik ismerőse Nyíregyházán. A gyermeket hófehér koporsóban helyezték örök nyugalomra.

A szertartáson több százan vettek részt, a Tények információi szerint azonban az édesanya nem volt ott a temetésen, mert a gyilkos korábban azt állította, a nő tudta, hogy többször lefeküdt az akkor még 11 éves Rebekával, illetve azt is, hogy a kislány gyermeket várt. Az anya, akit azóta többen is megfenyegettek, a szertartás után rótta le a kegyeletét, hogy elkerülje a botrányt. A Tények információi szerint a rendőrség a gyilkosság mellett az anya felelősségét is vizsgálja abban, valóban tudott-e arról, hogy a 32 éves férfi korábban többször megerőszakolta a lányát.