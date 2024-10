Az őszi szünetben izgalmas látványetetésekkel vár kicsiket és nagyokat a Nyíregyházi Állatpark. Mint közösségi oldalukon írják: már hagyomány, hogy az őszi szünetben, tökbe rejtett csemegével kedveskedünk az állatainknak. A faragott tökök nem csupán dekorációként szolgálnak, hanem a közönség szemével nézve is mókásan gazdagítják az állataink környezetét. Aki saját szemével is szeretné mindent látni, az október 31-én, csütörtökön 9 órakor látogasson el a SóstóZoo-ba, ahol sok más érdekesség is várja a látogatókat.