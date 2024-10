Tavaly tavasszal egy nyíregyházi videó tarolta le az internetet, de kivételesen nem egy új beruházás vagy egy állatparki újszülött miatt beszéltek napokon át a megyeszékhelyről, hanem egy tömegverekedés miatt. A felvételen az látszik, ahogy férfiak ütik-verik egymást a Mamma Mia nevű szórakozóhely előtt – ezt a videót szerda délelőtt a Nyíregyházi Törvényszék 2. emeleti dísztermében is levetítette dr. Gunyecz Zoltán törvényszéki bíró. A megdöbbentő képsorokat együtt nézték a vádlottak, a sértett, a védők és az ügyész: a videó sokat segíthet abban, hogy kiderüljön, mi is történt pontosan 2023. március 4-én hajnalban. Az életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt indult eljárásnak 11 vádlottja volt. Négyen az előkészítő ülésen beismerték a bűnösségüket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról, őket jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélték.

Tömegverekedés: az előkészítő ülésen alig fértek be a vádlottak a terembe

Fotó: KM-archív, Dodó Ferenc

Tömegverekedés: ütötték, verték egymást

A vármegyei főügyészség vádirata szerint a biztonsági őrök 2023. március 4-én a hajnali órákban nem engedtek be a szórakozóhelyre egy férfit, akinek a viselkedésével korábban probléma volt. Szóváltás alakult ki köztük, majd a dühös férfi telefonon a helyszínre hívta a testvérét és az édesapjukat. A két társaság között verekedés alakult ki, a felek kölcsönösen bántalmazták egymást. A verekedést többen is észlelték a szórakozóhelyen, ők szintén csatlakoztak a tömegverekedéshez, s a vádirat szerint az őrök még akkor is bántalmazták a fiúk apját, amikor már a földön feküdt. Voltak, akik megúszták zúzódásokkal, agyrázkódással, ám F. J.-nek, a fiúk édesapjának a törött bordája átszúrta a tüdejét, az egyik biztonsági őrnek pedig eltört a szemgödre.

A kiváltó ok

K. T., az ügy I. rendű vádlottja a júniusi tárgyaláson nem akart kérdésekre válaszolni, dr. Gunyecz Zoltán a korábbi vallomásait olvasta fel. – Korábban F. P-t kitiltottuk a klubból, mert verekedést provokált, így amikor megjelent az ajtóban, a társam, H. Gy. – a II. rendű vádlott – nem engedte be. Később eljutott hozzánk egy üzenet, amiben P. megfenyegetett bennünket, de nem foglalkoztunk vele. Hajnalban P. a testvérével, F. M.-mel és az apjukkal jelentek meg, hogy elégtételt vegyenek. A biztonsági őrök nem üthetnek, ezt én is jól tudom, de ha megtámadnak, megvédhetem magam – mondta korábban K. T. és hozzátette: részben bűnösnek érzi magát és megbánta, ami történt, de nem ők kezdték a verekedést. A nyári tárgyaláson H. Gyula sem tett vallomást, korábban úgy fogalmazott: ő csak a társát, majd magát próbálta védeni. F. P. a korábbi vallomásaiban bűnösnek vallotta magát, s bocsánatot kért. – Nem kellett volna fenyegető üzeneteket küldenem a biztonsági őröknek, de dühös lettem, mert nem engedtek be. Önkívületi állapotban voltam – így fogalmazott és hozzátette: sajnálja, ami történt. Öccse, M. kijelentette: nem verekedni mentek, csak a testvérét akarták hazavinni, szerinte a balhé egy félreértésből indult ki, és cáfolta, hogy lett volna nála boxer. A fiúk édesapja, a tanúként beidézett F. J. a júniusi tárgyaláson úgy fogalmazott: abban érzi magát hibásnak, hogy M. kérésére a szórakozóhelyhez mentek. – Ha tudtam volna, hogy ott balhé lesz, nem viszem oda a gyerekemet – mondta és hozzátette, csak azért szállt ki az autóból, hogy a megvédje a fiait, de nem bántott senkit.