Ahogyan Seszták Oszkár elnök fogalmazott: párbeszéden nyugvó, eredményes 5 évet remél a testület tagjaitól, a képviselőktől. – Ha visszatekintünk az előző ciklusokra, 2011 óta egy területi önkormányzathoz méltó, adekvált feladatot végezünk: terület-és településfejlesztést, amelyhez megvannak a forrásaink is. A következő hét évre a Területi Operatív Plusz Programban a jelenlegi kondíciók szerint Nyíregyházával együtt, több mint 170 milliárd forint áll rendelkezésünkre a fejlesztési feladatok végrehajtására – mondta el az elnök a podcastbeszélgetésben.

– Négyszeresére nőtt az ipari kibocsátás, két és félszeresére nőtt a megyei GDP 2010 és 2022 között, ami hogyha az inflációs hatásokat is vesszük, akkor is egy jelentős teljesítmény, ehhez mindenkinek a munkájára szükség volt – tette hozzá, s arról is beszélt, mire van még szükség ahhoz, hogy térségünk vonzó maradjon az itt élő fiatalok számára.