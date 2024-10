Egymást érték a tragikus vonatbalesetek az elmúlt napokban. A Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó vonat október 5-én késő délután elgázolt egy embert. A helyszínelés ideje alatt Nyíregyháza és Nyíregyháza külső között szünetelt a forgalom, az utasokat pótlóbusz szállította tovább. Alig néhány nappal később újabb baleset történt, akkor a Nyíregyházáról Záhonyba tartó személyvonat gázolt el egy embert Nyíregyháza-Vásártér közelében. A balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A raj segített elvinni a bajbajutottat a mentőautóig, illetve a tűzoltók segítettek a járat utasainak az átszállásban.

A síneken vetnek véget az életüknek

Itt azonban még nem ért véget az elmúlt napok vasúti szerencsétlenségeinek sora, ugyanis szintén a tűzoltók segítettek az átszállásban annak a rakamazi szerelvény utasainak, ami elgázolt egy embert a település vasútállomásán. A múlt hét pénteket is tragédia árnyékolta be vármegyénkben. A Mátészalkáról 21.22-kor Debrecenbe elindult személyvonat Nyírmeggyes külterületén elütött egy embert. Az idén drámaian sok vasúti baleset történt, ahogy arra a MÁV felhívta a figyelmet, ezek többsége a figyelmetlenségre, a KRESZ megszegésére, valamint a felelőtlen, kapkodó vezetési magatartásra vezethető vissza. A vasúti átjárókban történt szerencsétlenségek mellett az öngyilkosságok száma is riasztó mértékben emelkedett. A nyár végéig 73-an döntöttek úgy, hogy a síneken vetnek véget az életüknek. Ezek az esetek a mozdonyvezetőknek is súlyos traumákat okoznak.

Elbaltázott csalási kísérlet

Néhány éve egy igen különös ügy foglalkoztatta a közvéleményt. Akkor a vasút nem tragédia, hanem egy igen nagy értékű csalási kísérlet színtere volt. Egy nyírkátai férfi ugyanis azért feküdt a vonat alá, és vágatta le lábait a szerelvénnyel, hogy milliárdos kártérítéshez jusson. Ahogy arról hírportálunk is beszámolt, a férfi 2013 novembere és 2014 februárja között több, magas kockázati fedezetű élet- és balesetbiztosítási szerződést kötött különböző biztosítótársaságoknál, hogy önmagának egy későbbi időpontban sérülést okozva a biztosítási összegeket felvehesse. A férfi 2014. július 30-án a nyírcsászári vasútállomáson a vezető jegykezelő indítási jelzését követően szándékosan bemászott egy éppen induló vonat utolsó vagonjának az utolsó tengelye elé, így az induló szerelvény kerekei átmentek a lábán. A férfi lábai olyan súlyosan roncsolódtak, hogy azokat térdtől amputálni kellett. A felesége bejelentette a „káreseményt” a biztosítóknál, azonban a társaságok többsége csalás gyanúja miatt nem fizetett a férfinak.