Már ötödik alkalommal szervezte meg a Mediaworks a Tündérszépek országos szépségversenyt, ahol a legszebbeket szakmai zsűri juttatta a döntőbe. Minden vármegyéből egy lányt választottak ki az ítészek, a Tündérszépek 21 fős mezőnyében Roskó Bianka képviselte szeptemberben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét.

Roskó Bianka vármegyei Tündérszépek döntőse

Fotó: Magánarchívum

Tündérszépek az első lépcső

Biankát az édesanyja biztatta, hogy jelentkezzen a versenyre, amikor meglátta a felhívást.

– Régóta érdekel a modellkedés, egy kis gondolkozás után úgy döntöttem édesanyám hatására, hogy már készen állok egy igazi megmérettetésre. Korábban, iskolai divatbemutatókon vonultam végig a kifutón, és sminkesektől, fotósoktól is kaptam több visszajelzést, hogy érdemes lenne kipróbálnom ezt a szakmát, de akkor még nem éreztem felkészülve magam egy komoly versenyre – részletezte Bianka.

A 20 éves nyírkarászi lány a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumban tanult, ahol fodrászképesítést szerzett. Jelenleg keresi a megfelelő állást a fővárosban, futni, festeni és főzni szokott, receptes könyvet szeretne írni és kiadni, és bontogatja a szárnyait modellként is. – Elterveztem, hogy egy olyan könyvet készítek, amibe a kedvenc receptjeimet teszem bele, nagyon szeretek sütni-főzni, imádom a tészta ételeket. Természetesen ezek nem a legdiétásabb fogások, de folyamatosan odafigyelek a súlyomra, és szerencsére jó génekkel rendelkezem, nem vagyok hízékony alkat – jegyezte meg vidáman Roskó Bianka, és hozzátette: a verseny előtt is futott rendszeresen, amit azóta se hagyna el a mindennapjaiból.

Álmok kapujában

Nagy álma, hogy felfedezhesse a világot, nagyon szeret utazni, kirándulni, a párjával is sok helyen megfordultak már. Egyik kedvenc helye Bulgária volt, nagyon jól érezte magát a tengerparton, ahol nem csak a csodálatos környezet, hanem a hely egész hangulata elvarázsolta. – Természetesen az utazgatáshoz megfelelő anyagi háttér is szükséges, ezért nagyon örülök, hogy a Tündérszépek versenyen megkeresett az egyik zsűritag, akinek modellügynöksége van, és elmondta: lát bennem fantáziát és potenciált is, mind a modellkedés, mind a további versenyzés területén. Már az is egy csoda volt, hogy bejutottam a Tündérszépek döntőbe, de azt nem is gondoltam volna, hogy egy ügynökség külön felfigyel rám. Felajánlották: vegyek részt a mentorprogramjukban, ami kiváló lehetőség lenne. A Tündérszépek felkészülési időszakában, és a versenyen is nagyon sok tanácsot és segítséget kaptunk, ami meglendítette a céljaim elérését. Egyre több fotózást, modellkedést vállalok el, hogy minél ismertebb legyek a jövőben. Nagyon örülök, hogy édesanyám biztatására jelentkeztem a Tündérszépek versenyre, és ennek köszönhetően elindulhattam az álmom megvalósítása felé, mintha egy tündérmese kezdődött volna el.