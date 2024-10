– Egy tűzoltónak felkészültnek, olyan fizikai és mentális állapotban kell lennie, hogy mindig, minden beavatkozás során a tudása legjavát adva, a maximumot nyújtva végezze el a feladatát – mondta lapunknak Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője és Ungi Donát tűzoltó hadnagy – megnyerve a tavaszi vármegyei megmérettetést – vívta ki a jogot, hogy a tűzoltók országos lépcsőfutó-bajnokságán képviseljék Szabolcs-Szatmár-Bereget. Míg áprilisban a Bánki kollégium 9 emelete és 191 lépcső jelentette a kihívást, október 19-én jóval nagyobb feladat várt az indulókra, akik egyéniben és csapatban mérték össze erejüket és kitartásukat.

Ungi Donát és Oszlár Gábor a dobogó harmadik fokára állhatott fel

Fotó: katasztrófavédelem

A tűzoltók kiképzésének része a sport

A budapesti MOL Campus toronyház 29 emeletes, 143 méter magas és a rajttól a célig 672 lépcsőfokon kellett felfutni a versenyzőknek bevetési védőruhában, palackkal, légzőkészülékkel, ami 15-16 kilogrammnyi plusz terhet jelent.

– Minden lépcsőfutó verseny előtt elkerülhetetlen az edzés, mi most is a nyíregyházi 14 emeletes toronyházban készültünk – árulta el Oszlár Gábor, aki szenvedélyesen szereti a lépcsőfutást, az eredmények – hazai és nemzetközi versenyeken elért győzelmek, dobogós helyezések – pedig önmagukért beszélnek. Nem véletlen, hogy tűzoltótársait is inspirálja, terelgeti a versenyzés felé, s szerencsére mindig vannak, akiket sikerül „megfertőznie”.

Ezekre a versenyekre szükség van, mert hatalmas terhelés éri a tűzoltókat a beavatkozások alatt, a megfelelő fizikai állapotot csak folyamatos tréningekkel, edzésekkel lehet fenntartani, nem véletlen, hogy a kiképzések fontos része a sport. A tűzoltó amúgy szeret versenyezni, összemérni a tudását, a felkészültségét másokkal is. Ezek az események nagyon jó hangulatúak, különleges élményt jelentenek, de erősítik is a tűzoltók közötti kapcsolatot.

A szombati megméretésen hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók vettek részt, egyéni férfi és női kategóriában, illetve párosban indulhattak. A verseny 9 órakor kezdődött, a szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól.