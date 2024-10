Tuzséron a Lónyay Menyhért Általános Iskola tanulói adtak az ünnepi műsort. A műsorban a fiatalok felidézték a pesti srácok szerepét és a hallgatóság figyelmét a hazaszeretetre hívták fel. A 200 ezer magyar, aki menekülni kényszerült vajon hányszor énekelte a diákok műsorában is elhangzó magyar nótát: „Magyarok szép hazája,te vagy az én hazám, Virágos réted,kéklő bérced vígan mosolyog rám, Tiszába hajló fűzfa,szelíd alföldi táj, A nagy világon bárhol járok,lelkem csak hozzád száll” A kínzó hazaszeretet érzését a beszédemben is idézett Torontóban íródott Faludy György

1956, te csillag verse nagyszerűen érzékelteti.

„mentünk a kétszázezerrel: nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem: Árpád óta bennem lakik az ország,minden völgyét meg dombját ismerem”. Mi a bajban mindig összefogunk, odaállunk a másik mellé, példát veszünk hős elődeinkről. Mi a bajban soha nem adjuk fel, mi a bajban mindig harcolunk és a végén mindig győzünk, mert nekünk a szabadság életösztön - írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.