A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán több mint 3300 hallgató folytat tanulmányokat a 2024/25-ös félévben. – A gyógytornász-, a dietetikus-, a mentőtisztképzések a legnépszerűbbek, megtartottuk azokat az alapszakokat, amelyeket hosszú évek óta indítunk már, és két új területre is fókuszálunk. Mind a kettő olyan globális tendenciát követő új képzés, ami Magyarországon is egyedülálló. Az első most indul szeptemberben, a másodiknak az engedélye van meg. Az egészségügyi bioinformatika az új mesterképzési szakunk Debrecenben indulhat el. Interdiszciplináris tudományterületről van szó, a biológia és az informatika határán. A bioinformatika a biológiai adatok megértését tűzi ki célul. A másik terület az infekciókontroll, amely a fertőzések összefüggését vizsgáló szakemberek képzését öleli fel – mondta el podcastünkben dr. habil. Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja. Megtudtuk azt is, az intézményben tanuló hallgatók kutatási programokban is részt vesznek, ilyen a One Health (Egy Egészség ) elnevezésű, több tudományterületet átfogó kutatás.