Jó hírt kapott a napokban a nyíregyházi Kővári Bence a Guinness Rekordok Világszövetségétől, megérkezett az a dokumentum, amely hivatalosan is elismeri a legfrissebb világrekordját. A biliárdos neve sokaknak ismerős lehet, hiszen nem ez az első világrekordja. Korábban már felállított egyet, most egy másik csúcsot döntött meg. Az első sikeres rekordnál az útjára indított biliárd golyó 47,13 másodpercig pörgött a saját tengelye körül, úgy, hogy közben nem ért falat, nemrég pedig a a legnagyobb távú ugratott lökést mutatta be a Fun City Bowling Bárban Nyíregyházán. Ezúttal is megköszönte Péter László tulajdonosnak és Hruska Evelynnek, a szórakozóhely üzletvezetőjének, hogy lehetővé tették számára a gyakorlást, s persze a világraszóló eseményt is náluk rögzítették.

Újabb Guinness-rekordot állított fel a nyíregyházi biliárdos, Kővári Bence

Fotó: Kővári Bence archívuma

Az ember fejében ilyenkor megfordul, vajon hány éve gyakorolhat az ügyes kezű biliárdos, vagy egyáltalán mi a nehezebb: kitalálnia, miben legyen rekorder vagy megcsinálni azt? Kővári Bence beszélgetésünk legelején elmondta: több rekordállítást egyelőre nem tervez, nem szeretne ezzel öncélúságot mutatni, legközelebb akkor sertepertélne nyilvánosan a biliárdasztal körül, ha az jótékonysági célokat szolgálna. Ezt a rekordállítását egykori legjobb barátja, Praviczki Gábor emlékének ajánlja, aki idén januárban halt meg, sajnos már nem érhette meg Bence újabb világrekordját.

A két asztal egymástól 3 méter 1 centire helyezkedett el

Fotó: Kővári Bence archívuma

Olyan ez, mint a műugrás?

– Úgy 15 éves korom óta biliárdozom, kisebb-nagyobb megszakításokkal, de valahogy mindig visszatértem az asztalhoz. Hogy mi a nehezebb: kitalálni vagy megcsinálni egy rekordot? A biliárd fantáziadús játék, sok mindent bele lehet vinni. Az, amit én játszom az úgynevezett trick shot, magyar fordításban trükkös lövésnek vagy művészi biliárdnak nevezik. A rekordállításaimhoz természetesen szükség van a biliárdos alaptudásomra, de bele kell tennem még egy „csavart”, hogy valami különlegeset mutassak meg az asztalnál. Olyan ez, mint az úszás és a műugrás. A gyorsúszók valahány perc, másodperc és századmásodperc alatt, óriási energiabedobással maguk mögött hagyják a távot, de nekik nincs szükségük arra, hogy miközben beugranak a medencébe, csináljanak egy dupla szaltót. Ha úgy tetszik, én inkább vagyok – a műugró után szabadon – „műlökő”, mindig éreztem magamon, hogy jó a kezem hozzá, meg tudom lökni ezeket a golyókat – mesélte Kővári Bence, hogyan is jutott el a világrekordok ötletéig. Annyit még hozzátett, egy ilyen rekordállításhoz rengeteg előkészületre van szükség, ami sokszor sokkal munkaigényesebb, mint maga a mutatvány. Értette ezalatt a biliárd klub átrendezését a rekordállítás idejére, a világszövetség által jóváhagyott hivatalos tanúk meghívását, akik végig figyelték őt most is, hogy szabályosan hajtsa végre a golyó egyik asztalról másikra ugratását, s nem utolsósorban egy ilyen pillanat többkamerás felvétele sem kis feladat, mely megörökíti a világrekord pillanatát. S hogy mik Bence jövőbeli tervei a billiárdasztal körül? Egyelőre nem sok mindent árult el erről, de szerintünk hallani fogunk még róla. Addig is legyünk büszkék a nyíregyházi fiatalemberre, aki két egymást követő évben is Guinness-világrekordok tulajdonosa.