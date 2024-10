A nyírkércsi óvoda is csatlakozott a római katolikus egyházmegye oktatási intézményeihez, hivatalosan is átvette fenntartását az egyház. Az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde a nyírkércsi Petőfi Sándor Tagiskolájával egy udvarban lévő óvodát a napokban áldotta meg Palánki Ferenc püspök– számolt be az eseményről a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye.

Palánki Ferenc püspök áldotta meg a nyírkércsi óvodát

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/ Kovács Ágnes

– „Mert az akarat előbb vagy utóbb sikert arat” – Rozinka Mihály, az intézmény igazgatója ünnepi gondolataiban megköszönte, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a nyírkércsi általános iskola két évvel ezelőtti átvétele után az intézmény területén lévő, a legkisebb gyermekeket gondozó, nevelő intézményegységnek is fenntartója lett.

Óvoda Nyírkércsen

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye/ Kovács Ágnes

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a nyírkércsi önkormányzat és a szülők megkeresésére vette át a 2022/23-as tanévtől a nyírkércsi Petőfi Sándor Általános Iskolát, amely az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde tagiskolájaként működik. Az egyházmegye – amelynek 10 köznevelési intézményéhez több mint hatezer gyermek tartozik – örömmel tett eleget ennek a kérésnek, mert már megtapasztalták a katolikus oktatás-nevelés gyümölcseit. Az óvoda megáldása előtt Palánki Ferenc megyéspüspök megköszönte a gyermekeknek az imádságokat és a nyírkércsi közösség bizalmát a katolikus intézmény választásában.

Püspöki áldás az óvodára

Fotó: Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye/ Kovács Ágnes

Püspök atya egy élményéről beszélt a jelenlévőknek, megcáfolva azon divatos szlogeneket, amelyek így hangzanak: a mai világban nem lehet jó embernek lenni, nem éri meg másokért áldozatot hozni. Előző nap a budapesti Ifjú Lámpások missziós iskolájának meghívását elfogadva szentmisét mutatott be és kötetlen beszélgetésen vett részt a fiatalok közösségében, akik közül tizenegyen arra tettek fogadalmat, hogy kilenc hónapon keresztül egy közösségben élve felkészüljenek a misszióra, a küldetésükre, vagyis a keresztény életre. Nem kifejezetten a papi, vagy szerzetesi hivatásra készülnek, hanem egyszerűen csak keresztények szeretnének lenni.