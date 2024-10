A Kertvárosi Általános Iskola kis diákjainak műsora után a családok lapátot ragadtak, és minden gyermek névre szóló fáját megkeresték, és közösen elültették.

Barcsik-Zsoldos Emese, Barcsik Norbert, és a két kislány Blanka és Borka az Újéletfa ligetben

Fotó: Lengyel Nóra

Két új fa

Barcsik Norbert családjával már a második fát ültette, az első fán a most négy éves Blanka neve szerepelt. – A Covid miatt csúszott egy évet, így három éve ültettünk először. Borka az idén januárban született, nem volt kérdés, hogy ő is megkapja a maga fáját. Ez egy nagyon szuper kezdeményezés, hiszen nem csak szimbolikus jelentése van, hogy a faültetés, egy új élet kezdete, hanem a városban nő a zöld felület is. Örülünk, hogy a családunk gyarapodik, így Nyíregyháza lakossága is, és hozzájárulhatunk ezzel az ültetéssel a zöldebb városkép kialakításához is – részletezte Barcsik Norbert, majd együtt, Blankával és az anyukájával Emesével elültették Borka fáját is, aki közben az igazak álmát aludta a friss levegőn, gyönyörű napsütésben.

A Fehér családi is már a második fáját ültette a kertvárosi Újéletfa ligetben, ráadásul éppen a nagyobbik kislány hatodik születésnapján. – Úgy gondoltuk, hogyha már az első gyerekünknek van fája itt a ligetben, akkor a második sem maradhat ki ebből a nemes kezdeményezésből. Talán most még nagyobb élmény az éppen ma hat éves kislányomnak, hogy az egy éves testvérének is lesz itt fája. - mesélte Fehér Tamás, és természetesen az ültetés után megkeresték aa már nagyra nőtt fát is.