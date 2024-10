Akár kvízkérdés is lehetne, hogy ki honosította meg a kocsmakvízt Magyarországon. A megoldás Bartha Álmos, aki tizenhatodik esztendeje menedzseli a fejtörőket, az agytornákat, a kvízjátékokat, és könyvírásban is jeleskedik az agyafúrt kérdéseivel. A sanghaji tanulmányai után alapította meg a QuizNight.hu-t, amely folyamatosan terebélyesedik.

Hétfő esténként remek közösségi élményt nyújt Nyíregyházán is. Olyannyira nagy az igény rá, hogy az eddig egyetlen helyszín telt házzal üzemel, viszont ha sikerül toborozni újabb játékosokat, akkor akár egy másik vendéglátóipari egységben is lehet lubickolni a kvízözönben.

Segédeszköz használata tilos

– Hétfő esténként szinte moccanni is alig tudunk az Öreg Motorosban, jóformán minden hely foglalt, a visszatérő játékosok kíváncsian nézik a képernyőt, ahol a kvízmester moderálásával kapják a feladványokat. Engem is magával ragadott ez a vetélkedő, amit egyszerre az ország sok pontján játszanak, és úgy tudom, a határon túl is hasonlóan nagy népszerűségnek örvend – említette Matyi Zsolt, az Öreg Motoros üzletvezetője, aki hozzáfűzte: szerda esténként a társasjátékok kedvelőinek szerveznének összejöveteleket.

Büntetett Előétel, Profán Bhután, Okostojás-sokk, Koala LumpÚr, Másnapisták, kVízfejek – csupán néhány név a 350-ből, amelyik részese a „Jól indul a heted” mottójú játéknak. Fél nyolckor eldördül a virtuális startpisztoly, a kvízmester pedig hozzálát az aktuális rébuszok ismertetéséhez. Teszi mindezt úgy, hogy ő már előre tudja a választ, de ezt a titkot meg is tartja magának. A játékosok nem használhatnak semmilyen segédeszközt, nem szörfözhetnek a világhálón, csak a kobakjukat használhatják. A játék nyíregyházi bölcsőjét Alexa Gergő ringatta. Nyolc esztendőn át volt kvízmester.

– Engem is meglepett a fogadtatás. Azt tudtam, hogy a pubquiz (kocsmakvíz) nagy népszerűségnek örvend Nyugat-Európában, az angolszász országokban, de az lutri volt, hogy milyen az érdeklődés nálunk. Eleinte csak a törzsvendégek játszottak, aztán szép lassan elterjedt a híre, gyarapodott a létszám, és idővel fix hétfő esti program lett ez az Öreg Motorosban. Nekem is csupa kellemes emlék fűződik ezekhez az alkalmakhoz – mondta Alexa Gergő, aki két éve adta át a kvízmesteri pálcát Sipos Tamásnak.