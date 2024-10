Filmvetítés és előadás

– A Nyíregyházi Egyetemen november 12-én 13.30-tól emlékkonferenciát rendezünk a 100. éve született Váci Mihály tiszteletére – vette át a szót dr. habil. Minya Károly intézetigazgató, főiskolai tanár.

– Tematikáját tekintve lesznek olyan előadások, amelyek újdonságokkal, friss kutatási eredményekkel szolgálnak, illetve visszaemlékező típusúak. Ezek közül három összekapcsolódik: Babosi László Váci és Ratkó József, dr. Karádi Zsolt a nyíregyházi költő és Rákos Sándor kapcsolatát vizsgálja, míg jómagam Váci Mihály Baranyi Ferenc műveinek tükrében címmel tartok előadást. Dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész, Ladányi András író és Madár János költő, a Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke szintén Váci munkásságáról értekezik, míg Stick Gyula, a Váci-család „fogadott fia” az ott töltött évekről beszél majd, Ilyés Gábor helytörténész pedig bemutatja a nyíregyházi Váci-emlékjeleket.

Tomasovszki Anita, a megyei könyvtár igazgatója megerősítette: valóban példaértékű a város kulturális intézményei közötti együttműködés.

– Az Értékes Esték, mely a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság programsorozata, áprilisban mutatta be Váci Mihály irodalmi munkásságát. Természetesen korábban is voltak Vácira emlékező rendezvényeink, és egy online kvízt is indítottunk vele kapcsolatban, illetve örömmel veszünk részt a tudományos konferencia szervezésében. A könyvtár konferenciatermében mutatjuk be november 29-én 16.30-tól „A sokaság fia”. Váci Mihály élete című filmet, vendégeink lesznek Csordás László rendező, Kéry Péter operatőr és Benke Márk előadóművész. Előtte azonban november 21-én 15 órától dr. Sipos László Forster-emlékérmes műemlékfotós tart vetítéssel egybekötött előadást a költőről és utolsó úti céljáról, Vietnamról. A terveink között szerepel, hogy december közepéig kialakítunk az első emeleti olvasótermünkben egy Váci-sarkot, ahol többek között helyet kap az a két szék és egy bárszék, ami még a költőé volt, és amit Stick Gyula, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület elnöke adományozott intézményünknek.