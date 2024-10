A magyar zene rádiója már második alkalommal kereste hallgatói segítségével „Az év magyarnótáját”, 2024 kedvenc dalát. A Dankó Rádió egyedülálló kezdeményezéséhez idén is több ezren csatlakoztak. A szavazás lezárultával a kiskunmajsai Dankó Klubon jelentették be, hogy melyik magyarnótára érkezett a legtöbb szavazat.

A Dankó Rádió összesítése alapján „Az év magyarnótája 2024” címet a szavazatok túlnyomó többsége szerint a Messze van a kicsi falum című magyarnóta viselheti. A végeredményt október 29-én, a kiskunmajsai Dankó Klub koncerten jelentették be, ahol négy kiváló előadóművész közreműködésével élőben csendült fel a tíz legtöbb szavazatot kapott dal.

„Az év magyarnótája szavazás idén is sikeresen zárult. A két körös voksolás során ismét több ezren szavaztak kedvenc nótáikra. Akciónkkal az elmúlt évben is aktívitást mutató nótakedvelők mellett újabbakat is meg tudtunk szólítani, így büszkén mondhatjuk el, hogy a „Dankó család” folyamatosan gyarapszik, ahogy a kedvencek száma is. Az előző évihez képest öt új magyarnóta található az idei tíz legtöbb szavazatot kapott dal között” – mondta el Eredics Gábor, a Tőkéczki László-díjas Dankó Rádió csatornaigazgatója gondolatait a kezdeményezés sikerét értékelve.

Érdekesség, hogy a tavalyi győztes nóta, az Akácos út idén nem jutott be a legjobb tízbe sem. Tavaly és idén is a második helyen végzett id. Kondor Ernő szerzeménye, A vén cigány című dal, míg a harmadik helyen a Van egy ház a Tisza-parton című nóta szerepelt. A legjobb tíz dal közé bekerült még a Jegenyefán fészket rak a csóka, az Ahogy én szeretlek, a Nem tudom az életemet hol rontottam én el, a Halljátok, cigányok, a Galambszívet örököltem az édesanyámtól, a Ne szidjatok soha engem és a Egy kicsi ház van a domb tetején című nóta is.

A hűséges hallgatók aktivitásáért köszönetként értékes nyereményekkel hálálja meg a csatorna. A szavazók közt idén is értékes nyereményeket sorsoltak ki: számos Dankó Rádió-ajándékcsomag mellett a nyertesek részt vehetnek az idei Dankó Gálán. A fődíj elnyerője egy 250 ezer forint értékű belföldi szállodai utalvánnyal lett gazdagabb. A koncertet a Dankó Rádió élőben közvetítette, aki erről lemaradt, a TOP 30-as listát november 3-án, vasárnap 12:40-től a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban újra meghallgathatja.