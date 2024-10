– Azt a nyugodt és stabil légkört, amely az elmúlt évtizedben is jellemezte a közgyűlés munkáját, azt szeretném tovább vinni. Bízom benne, ellenzéki és kormányoldali képviselők nyugodt hangnemben, kompromisszumra jutva, a vármegyéért összefogva eredményes munkát végeznek majd, s tovább építhetjük, fejleszthetjük Szabolcs-Szatmár-Bereget. Az elmúlt 12 évben 2 és félszeresére nőtt a megyei GDP, négyszeresére nőtt az ipari kibocsátásunk. Ezek önmagukban is figyelemre méltó számok, ezeket szeretnénk tovább növelni. Arra kell felkészülnünk, hogy 2030 körül elérjük azt a fejlettségi szintet, amikor már nem állnak majd rendelkezésre kohéziós források, akkor a közvetlen brüsszeli forrásokat is sikeresen tudjuk megszerezni – pillantott a jövőbe Seszták Oszkár, majd már megválasztott elnökként arra tett javaslatot, hogy a vármegyei közgyűlés főállású alelnöke továbbra is Baracsi Endre legyen, míg nem közgyűlési tagként, társadalmi alelnöknek javasolta Gál Zoltánt. Mindkettejüket titkos szavazáson, jóval a szükséges minősített többséget meghaladóan támogatták.

A régi-új alelnök, Baracsi Endre azt mondta, mindig az lesz a szeme előtt, hogy megtiszteltetés a vármegyéért és az itt élőkért dolgozni, értékalapú munkát fog végezni a fejlődésért. Gál Zoltán alelnök várakozással néz az új feladat elé, s ugyancsak megtisztelőnek nevezte a bizalmat és a megbízatást, amit a legjobb tudása szerint Szabolcs-Szatmár-Beregért végez majd.

vármegyei közgyűlés főállású alelnöke Baracsi Endre (j) és Seszták Oszkár

Fotó: Sipeki Péter

Fejlesztési eredmények

– Az önök vármegyéje nagyon jól áll a források felhasználásában – szól elismerően az ezen a területen elért eredményekről Oláh Gábor. Az alakuló ülésen részt vett a Nemzeti Fejlesztési Központ területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgatója is, aki kiemelte a vármegyei közgyűlésnek fontos szerepe volt és marad is a pályázati programok menedzselésében. A terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP) az unió részfinanszírozásával olyan beruházások valósulhattak meg Szabolcs-Szatmár-Beregben melyek a jövő nemzedéke számára is előrelépést jelentenek. A TOP források középpontjában mindig a helyi közösségek álltak, s a beruházások olyan igényekre adnak választ, amelyek évek óta időszerűek volt, legyen szó oktatási intézmények felújításáról, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, a zöldfelületek bővítéséről.