Lötyi, Pityke, Lajkó, Columbo, Szotyi, Dundi – micsoda felhozatal... Vásárra vitték a bőrüket, illetve a töküket mindannyian. Martonvásárra. A Brunszvik kastélyáról is híres Fejér megyei települést a grófnők városának is hívják. Ezúttal a tök fővárosa volt. Ott, ahol 1800-ban Ludwig van Beethoven vendégeskedett, most óriástökök versengtek egymással. Az ország különböző pontjairól érkeztek hatalmasságok. Még az lökött volna a rendezvényen, ha a helyszín Tök – bármennyire is furcsa, de Pest vármegyében van ilyen nevű helység. Martonvásárnak viszont korántsem tökmindegy, hogy hol legyen a viadal, Magyarország gigantikus tökeit évek óta ott lehet szemügyre venni. Így volt ez nemrégiben is, onnan tértek haza Gyulaházára Kötélék, akik egy értékes negyedik és hetedik hellyel a tarsolyukban járták meg az utat.

– A férjemnek gyermekkora óta szenvedélye a kert és a gazdálkodás. Eleinte csupán halloween és dísztökökkel foglalkoztunk. Majd körülbelül 5 éve jött az óriástök ötlete. Az első években több 150-200 kg-os tököt sikerült termesztenünk. Majd tavaly megleptem a férjemet a magyar győztes magjával, hogy beléphessünk az igazán nagyok közé. Ez az új mag és a lelkesedésünk, hogy beléphetünk az óriásnövénytermesztők közé tavaly 405 kilóval Django néven a hatodik helyre volt elég, az idén viszont már 418 kilóval a helyig repített minket – büszkélkedett Kötél Róbertné Szimonetta. – Az idei év a termesztést illetően tartogatott meglepetéseket, hiszen nem voltak optimálisak a körülmények a tök növekedésének. Hol az időjárási tényezők nem voltak kedvezőek, hol pedig a különböző kártevők és az állatok nehezítették a dolgunkat. Ennek ellenére a versenyt tekintve nagyon elégedettek vagyunk, hiszen a dobogóról csupán 25 kilóval csúsztunk le. A győztestől pedig közel 100 kilóval maradtunk el.

A gyulaházi Millennium étterem előtt kiállított tökök apropóján felmerült a névválasztás kérdése is:

– A Farkas Bertalan csillaga nevet az ihlette, hogy határ a csillagos ég. Ez a tök lett a verseny negyedik helyezettje. Az óriástök termesztésének titka – ahogy a Kincs, ami nincs című filmben elhangzik – „a napfény, a tenger, az öröm és a szerelem”. A viccet félretéve, valójában a napfény, a víz, az odafigyelés és a tápanyagutánpótlás, a növényvédelem kell hozzá.

Szimonetta elárulta, hogy még nem késő senkinek sem felkerekednie, vasárnapig még fotózkodhatnak az érdeklődők a Millenium étterem előtt.