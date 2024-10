Több hullámban, szünetekkel

– Szeretném megköszöni a vármegyei vízügyes szakembereknek Dunánál bizonyított helytállását, sokukat átvezényelték az ország nyugati részébe, ennek ellenére utolérték magukat, és elmondható, hogy ár-és belvízvédelmi szempontból teljesen biztonságban vagyunk. A szakaszt bejárva láthattuk, hogy a vízügyi igazgatóságnál a gépesítés olyan szintet ért el, amire korábban nem volt példa. Rendelkezésre állnak az árkok tisztításához, a töltésoldal kaszáláshoz szükséges eszközök, így a legfontosabb munkákat ütemezetten végezhetik el. Szinte minden helyszínen szó esett a közfoglalkoztatottakról, a létszámunk folyamatosan csökken, hiszen az a cél, hogy minél többen kikerüljenek ebből a foglalkoztatási formából és állandó állást találjanak. Ennek következtében a vízügynél is kevesebben dolgoznak, mint évekkel ezelőtt, azonban tény az is, hogy kerültek ki közülük olyanok is, akik éppen a vízügynél találtak stabil munkát és azóta is itt dolgoznak – jegyezte meg Román István.

Belvíz fél éven át

Elhangzott az is, szerencsére súlyos káresemények elkerülték a Felső- Tisza-mentén élőket az előző esztendőkben, azonban ez nem jelenti azt, hogy kisebb árhullámok nem vonultak volna le a Tiszán, és belvíz elleni védekezést egyszerre több helyszínen is folytattak a vízügyi igazgatóság munkatársai.

– Ötször kellett árvízi készültséget elrendelni a folyók vízszintemelkedése miatt, első és másodfokú árvizeket észleltünk, egy esetben a Tiszán meg is közelítette a harmadfokú árvízszintet. Az öt árhullám bő két hónapon belül következett be, tehát annyiban szerencséje volt a beregieknek, hogy az árhullámok között eltelt annyi idő, hogy le tudott ürülni a meder, és a viszonylag üresebb mederre érkezett a következő hullám, így nem halmozódott egyszerre egymásra a nagy vízmennyiség, s nem alakult ki súlyos árvízhelyzet. Ezen kívül féléves időszakon át a belvíz adott munkát, Felső-Szabolcsot érintette, majd a Bereget, az Ecsedi-láp térségét, a mély fekvésű területek irányába próbáltuk a vizet kormányozni – tudtuk meg Kató Sándortól, ahogyan azt is: másodfokú aszályvédelmi készültséget is elrendelt az igazgatóság a nyáron, be is avatkoztak: a Tiszából emeltek be vizet a Rétközi-tóba, és onnan a teljes Rétköz irányába a belső csatornán keresztül adagolták ahová szükséges volt.