Aki és itt élt körünkben, sok mindent látott és megélt megyénkben, és élete 86. évében hunyt el. Pályája irigylésre méltó lehet a fiatalabbak számára ismeretlenül is. Egy építész nem múlik el nyomtalanul. Házai itt maradnak közöttünk, halála után is használjuk. Ma nem divat már táblákkal megjelölni, ki találta ki, ki tervezte meg, de állnak, mint Déva vára. Kajati Attila a Nyírterv, a megye tervező irodájának az építésze volt, majd az A Stúdióé, és a Gav-Art Stúdió-ban fejezte be munkásságát, betegsége miatt. A nagy tervező műhelyekben szakosodnak az emberek, ő az ipari épületekre specializálódott. Azok kevésbé látványosak mert a gyártmány szolgálói. Álljon itt néhány alkotása: 1974-ben a Villamos Szigetelő Művek Fékbetét Tárcsagyár egysége Kisvárdán és üdülője a Balaton mellett. A Nyírbátori Lakótelep Fűtőműve, a Hódiköt fehérgyarmati gyára, Nyíregyházán és a megyében kenyérgyárak rekonstrukciói. Tervezett 12 tantermes iskolát Mátészalkára, ő alkotta a Kisiparosok Székházát Nyíregyházán, és a SZÜV épületét, majd a megye Gyermekvédelmi Központját Mátészalkán. Terve szerint épült Sóstón az Úttörőtábor főépületet, ma Hotel Dzsungel. Munkásságát Nívódíjak, az Építőipar Kiváló dolgozója cím fémjelzi, házait sokan használjuk, emlékét, munkaszeretetét társai, ismerősei is megőrizzük

Kulcsár Attila