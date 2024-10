Már javában készülnek a hazai webshopok az év egyik legnagyobb forgalmat hozó kampányára, a Black Fridayre. Sok más „őrülethez” hasonlóan, ez az akciódömping is az Egyesült Államokból indult hódító útjára szerte a világban. Ugyanakkor számos különbség van az ottani és a hazai fekete péntek között. Az USA-ban hagyományosan a hálaadás utáni első pénteken vannak a giga leárazások, és korábban javarészt a fizikai üzletek akcióztak. Ellenben nálunk inkább a webáruházakra jellemzőek az óriási kedvezmények, így a videómegosztókon látott őrült bolti tolongás sem jellemző idehaza. A fekete péntek időpontjában is felfedezhető eltérés a tengerentúli és a hazai kampány között, mivel Magyarországon nincsenek ünnepi hagyományai az eseménynek, s az elmúlt években már nem is egy napról, hanem szinte egy egész hónapról szól az akciódömping.

Bár a webshopok egyik fő kampánya, a fizikai boltok sem maradnak ki a fekete péntekből

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A témáról Berencsi Mátéval, a Forweb Online Marketing Ügynökség ügyvezetőjével beszélgettünk. A szakember lapunknak elárulta, a webáruházak nagy erőkkel készülnek a közelgő Black Fridayre, ugyanis a korábbi évek statisztikái alapján e kampány akár az éves forgalmuk 20 százalékát is adhatja.

Webshopok szigorúbb környezetben

– A csalás, vagy kamuakció is egyre kevesebb ilyenkor a vásárlók legnagyobb örömére, köszönhetően a hazai fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Minden webshopnak kötelessége az akciózáskor feltüntetni a termék előző harminc napban mért legalacsonyabb árát, így elvileg nem lehetséges kamuakciókat hirdetni. Néhány éve ugyanis előfordult, hogy egy webáruház az akció előtt megemelte az adott termék árát, majd újra lecsökkentve mindezt jelentős árengedményként tüntette fel. Ma már a szabályoknak hála a fogyasztók is utánanézhetnek, mennyiért lehetett korábban megvenni egy árucikket, és valós-e az engedmény, amit lát vagy sem – tudtuk meg Berencsi Mátétól, aki arra is rávilágított, az elmúlt években jellemzően 15–20 százalékos akciókkal találkozhattak a vásárlók a Black Friday idején, de a nagyobb webáruházak akár nagyobb kedvezményeket is bevállaltak.