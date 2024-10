Tíz európai partner vesz részt abban az uniós támogatású projektben, melynek célja a zöldebb és fenntartható turizmus kialakítása, fejlesztése. Az áprilisban indult program első helyi meetingjét kedden tartották a városháza Krúdy termében.

Fenntartható turizmus meetinget tartottak a városházán

Fotó: Szarka Lajos

Jó gyakorlatok megismerése

– A projekt keretében a partnerek a turisztikai szakpolitikai dokumentumaikat – ez Nyíregyházán a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – aktualizálják, valamint kiegészítik az ENSZ fenntarthatósági céljainak figyelembevételével. Magyarországról csak Nyíregyháza képviseli hazánkat ebben a projektben, mellettünk portugál, spanyol, lengyel, holland, francia, litván, észt, albán, és szerb régiók és városok vesznek részt a munkában – részletezte Komádi Mónika, a Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője. Mint mondta, a partnerség meghatározó eleme a jó gyakorlatok megismerése, a tapasztalatcsere, a tudásmegosztás és ezek helyi adaptálása, az oda-vissza ható kölcsönhatásból pedig csak profitálni lehet.

– Amikor fenntartható turizmusról beszélünk arra kell figyelnünk, hogy a fejlesztések energiahatékonyak legyenek, s ugyanez vonatkozhat akár egy rendezvényre is, például a világhírű VIDOR fesztivál esetében, ha a helyi lakosságot bevonjuk, akkor a látogatók eligazításán túl abba is segíthetnek, hogy a fesztivál végén a szemét összeszedésében, szelektív gyűjtésében is részt vegyenek, azaz ilyen megoldásra is gondolhatunk a projekt keretein belül – hozott a széles palettáról példát a szakember, aki hangsúlyozta: a fenntarthatóság marketing szempontból is nagyon fontos.

– Egyre szélesebb az a réteg, akinek ez a szempont igen lényeges, így várhatóan a turizmus erősítésében, a Nyíregyházára látogató vendégek számának emelkedésében is megmutatkozhat a projekt eredménye. Nyíregyházán már ezen az úton jár, jól halad, azonban biztosan kellenek további lépések, közös munka a turisztikai szolgáltatók, az attrakciók, vonzerők vezetői, de akár a Nyíregyházi Egyetem vagy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakembereinek bevonásával, hogy zöld turisztikai fővárosává válhassunk.