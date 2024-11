Megdöbbentő hír járta be a hazai sajtót az elmúlt napokban: ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) javaslatcsomagjában több olyan pont is szerepel, melyek rendkívül hátrányosan érintenék a magyar nyugdíjasokat. Az Európai Bizottság által felkért OECD-szakértők a nyugdíjkorhatár emelését, a Nők40 program szigorítását, továbbá a 2009-ben a baloldal által megszüntetett, majd 2021-ben az Orbán-kormány által visszaépített 13. havi nyugdíj csorbítását, elvételét vették fontolóra. A Pénzügyminisztérium a hírre reagálva jelezte: nem értenek egyet az OECD javaslatával, és továbbra is elkötelezettek a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett.

A nyugdíjasoknak van mire költeniük a 13. havi nyugdíjat

Fotó: KM

Ami jár, az jár!

A témáról megkérdeztük az utca emberét is, kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a nyíregyházi nyugdíjasok a javaslatcsomagról.

A nyíregyházi Fizeli Márta tizenkét éve nyugdíjas. – Mindig nagy örömmel várom a 13. havi nyugdíjat, szomorú lennék, ha ezt megvonná az unió. Szerintem nemcsak én, hanem nagyon sok nyugdíjastársam is ugyanígy gondolkodik erről.

– Nekem nagyon fontos, hogy megmaradjon a 13. havi nyugdíj, de szerintem másoknak is. Egyrészt, mert már megszoktuk, másrészt ebben a megyében nem olyan magas a nyugdíj, szóval, ha egy kis plusz jön hozzá, az szerintem mindenkinek jó – mondta el a nyíregyházi Juhász Lászlóné.



– Mindenképpen szükség van a tizenharmadik havi nyugdíjra, és remélem, hogy ezt a kormány tudja teljesíteni. Vannak rétegek ugyanis, ahol nem túl magasak a nyugdíjak, és a mostani áremelkedéseket ezzel kellene kompenzálni – mondta egy, a neve elhallgatását kérő nyírbátori idős asszony.