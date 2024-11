Újabb kötetbemutatóra hívja a Mathias Corvinus Collégium nyíregyházi képzési központja az érdeklődőket. November 12-én, kedden 17 órától dr. György László mutatja be A középosztály forradalma – Meritokratikus stratégia a 21. századra című könyvét. A közgazdász, szakpolitikus azt mondja, a globalizáció legnagyobb vesztese a nyugati középosztály. Ez pedig szoros összefüggésben van napjaink legjelentősebb kihívásaival: a demográfiai krízissel, az identitásválsággal, az egymás iránti bizalom eltűnésével. A fenti folyamatok megállításához először is a középosztályt szükséges megerősíteni. Magyarországon ez sikerült. Ezért, e könyv Magyarország példáján keresztül mutatja be a középosztály megtámasztásának meritokratikus stratégiáját. Hazánkban a középosztály a 2011 és 2021 közötti tíz évben több mint másfélszeresére bővült. Vagyis érdemben sikerült megerősíteni a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó középosztályt és ezen keresztül hozzájárulni a jóllét fenntartható növekedéséhez. A könyv szeretne inspirációt nyújtani a megoldáskeresőknek, hiszen amióta világ a világ, minden jóra hangolt ember keresi a jó élet titkát. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az MCC közösségi oldalán elérhető linken.