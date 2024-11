Elkezdődött a visszaszámlálás, hamarosan érkezik a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Ilyen talán a szokásosnál is jobban próbálnak viselkedni, hogy ne virgácsot, hanem ajándékot kapjanak a nagyszakállútól. Szokás szerint ilyenkor a kisebbek levelet írnak a Mikulásnak, hogy mit szeretnének kapni, és leírják, hogy mennyire voltak jó gyerekek ebben az évben (vagy kevésbé jók). Mi felnőttek a nagy rohanásban már el is felejtjük, hogy milyen varázslatos élményt jelent a gyerekeknek a Mikulás várása – írta Veress Róbert polgármester, akinek a jóvoltából Mátyusban egy postaláda várja a gyerekek kívánságait, ahova bedobhatják a Mikulásnak szánt levelet a kicsik, és biztosan egyikük sem számít arra, hogy magától a Mikulástól kapnak majd névre szóló válaszlevelet.

– A nagyszakállú kedves levele mellett egy „oklevél” is van a borítékban, mely igazolja, hogy a tulajdonosa egész évben jól viselkedett – ezért szerepel a jó gyerekek listáján. Ez a tanúsítvány ösztönzőleg hat a gyerekekre, büszkék lehetnek a kapott dicséretre és bátorító szavakra. A csomag egy színezőt is tartalmaz, amely kreatív elfoglaltságot nyújt a gyerekeknek a várakozás időszakában.

Horváth Martin dobja be levelét a Mikulás mátyusi postaládájába

Forrás: Veress Róbert archívuma