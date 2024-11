Ausztria és Magyarország hosszú, történelmi időkre visszanyúló kapcsolatai a jelen és a jövő együttműködéseihez is szilárd alapokat adnak. Ezt erősítették meg az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából tartott fogadáson hétfőn Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, itt működteti irodáját Ausztria konzuli képviselete is. A Krúdy Gyula teremben dr. Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul és felesége, Barabásné dr. Deme Zsuzsanna fogadta a vendégeket, az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Robert Sereinig, az Osztrák Köztársaság budapesti Nagykövetségének követségi tanácsosa, konzul is. Elöljáróban dr. Barabás László nyugati szomszédunk nemzeti ünnepének történeti hátterére, jelentőségére tekintett vissza: 1955-ben október 26-án fogadta el a parlament Ausztria örökös semlegességéről szóló, mindmáig érvényben lévő törvényt. Ezzel teremtették meg a szuverén fejlődés pilléreit, az osztrák államiság alapkövét.