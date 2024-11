Kemény kezdéssel indul szerdán 10 órától a Nyíregyházi Egyetem Felvételi Nyílt Napja. Az országosan is ismert nyíregyházi Tortuga zenekar nyitja meg ezt a különleges napot a B épület Kodály-termében. A Felvételi Nyílt Napra érkezők természetesen nem csak zúzós slágereket hallgathatnak meg, hanem bepillanthatnak az egyetem életébe is. Az érettségi előtt álló fiatalok a legújabb képzési kínálatról, a kampusz nyújtotta lehetőségekről is tájékozódhatnak.