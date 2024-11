A közelmúltban jelent meg a Stanford Egyetem és az Elsevier (az egyik legnagyobb tudományos kiadóvállalat) közös rangsora a világ legkiválóbb tudósairól. A Stanford/Elsevier-lista publikációik idézettsége alapján sorolja be a TOP 2%-ba tartozó kutatókat. A listát 2017-ben jelentették meg először, idén pedig Dr. Duleba Szabolcsnak köszönhetően a Nyíregyházi Egyetem neve is helyet kapott az előkelő sorrendben. A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium egykori diákja a Corvinuson végzett közgazdászként, ezt követően tizenhat éven át tanított a nyíregyházi kampuszon. Az elismert szakember jelenleg a BME tanára, emellett kutatóprofesszorként tevékenykedik az Nyíregyházi Egyetemen.

Fotó: Váczy Norbert

„Tavaly kerültem fel először a listára, akkor a 142 ezredik helyre, idén pedig 109 ezredikként végeztem. Ami azonban a Nyíregyházi Egyetem szempontjából talán jelentősebb eredmény, hogy tavaly a Budapesti Műszaki Egyetem affiliációjával szerepeltem a rangsorban, most pedig a Nyíregyházi Egyetemet írták ki a nevem mellé. A változtatás okát nem tudom, mindkét intézményt feltüntetem a publikációimnál, de azért örültem, hogy ezzel Nyíregyháza és az egyetem neve is a rangsorba került. A Stanford-lista ugyanis nemcsak egyéni dicsőség, hanem annak az intézménynek is óriási elismerés, amelynek kutatóját jegyzik ezen a 220 ezres tudományos világranglistán. Barabási Albert-László írta ezt le szépen, szerinte a tudományos teljesítmény maga a tanulmány, a siker pedig a hivatkozásszám. Egyfajta elismerést, hatásmérést jelent az, hogy kire hányan hivatkoznak és ez nagyon lényeges különböző egyetemi rangsorok, kutatási pénzek és ösztöndíjak elnyerése szempontjából” - fejtette ki Dr. Duleba Szabolcs.

A kutató egy év alatt több, mint harmincezer helyet ugrott előre a Stanford-listán.

„Az egyéni teljesítményt nézve az idei listán elért eredménnyel már a világ kutatóinak TOP 1 százalékába kerültem. A 109 ezredik helyezés ugyan soknak tűnik, ám ezen a listán minden tudományterület képviselője együtt szerepel, ezért óriási elismerés számomra ez az eredmény.”