Az ünnep közeledtével hamarosan adventi fényekbe öltöztetik Nyíregyházi belvárosát, s a város vezetésének az idén is az a szándéka, hogy ünnepi meseországot teremtsenek a Kossuth téren a nyíregyháziak és az ide látogatók legnagyobb örömére. Az idei fényekről és programokról csütörtökön tartott sajtótájékoztatót dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és dr. Ulrich Attila, az önkormányzat köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottságának elnöke.

Az idén is adventi fényekben úszik majd a belváros

Illusztráció: KM-archív

– Az advent az idén december elsején indul, s az ünnepi előkészületek már el is kezdődtek a városban, a helyére került a város karácsonyfája. Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is a Kossuth tér a kiemelt adventi helyszínünk, de számos újdonsággal is készülünk a városlakóknak és az ide látogatóknak – árulta el dr. Kovács Ferenc, majd részletezte az idei újdonságokat. – Több szelfipontot is kialakítunk, a templom előtt található szökőkút pedig fényszökőkúttá változik. Az is újdonság, hogy a város karácsonyfája körül kisvasút szállítja majd a gyerekeket – tudatta a polgármester, majd rávilágított: a szervezők mindig arra törekednek, hogy minél több újdonsággal várják az érdeklődőket.

Adventi mesevilág a főtéren

– A gyerekeknek egy mesevilágot alakítunk ki a mikulásház környékén, hogy addig is jól érezzék magukat, ameddig sorban állnak a mikulásra várakozva – ezt már dr. Ulrich Attila árulta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, a télapó új helyre költözik, a Metropol üzletház előtt várja majd a gyermekeket. – A hétfőket leszámítva december elsejétől minden nap lesz program, az iskolák mellett, tánciskolák és együttesek gondoskodnak majd az ünnepi hangulat megteremtéséről. Elsősorban a nyíregyházi együttesek kapnak lehetőséget, illetve azok a fellépők, akik a város kulturális életének meghatározó alakjai. Advent első vasárnapja kiemelt alkalom lesz. A főtér szinte minden pontja fényben úszik majd, az adventi szolgálatot pedig a Római Katolikus Egyház kezdi. A retro busz is óriási népszerűségnek örvendett tavaly, így nem volt kérdés, hogy az idén is közlekedik majd ez a járat. Mindenkinek érdemes egy utazást tenni e járaton, hiszen olyan miliőt alakítanak majd ki rajta a kollégák, ami közelebb hozza az emberekhez a karácsony szellemiségét. A motoros mikulásoknak is óriási sikerük volt tavaly, ezért december 8-án ismét felkeresik majd a Kossuth teret – tette hozzá az elnök, akitől azt is megtudtuk, több mint 50 árus kínálja majd a főtéren a különféle portékákat.