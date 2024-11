Ajak díszpolgára szívesen olvasna fel új meséket is: a hallgatókat arra bátorítja, jelentkezzenek egyedi történetükkel a rádió téli meseíró pályázatára.

Gubik Petra Junior Prima-, Petőfi Zenei- és Honthy Hanna-díjas előadóművész, a Csukás Meserádió csatornahangja már egészen fiatalon magára ölthette a mesélő szerepét, mivel kisöccsének sokszor olvasott meséket, amíg az édesanyjuk hazaért a munkahelyéről. Az énekes, színművész az M2 Petőfi TV vendégeként úgy fogalmazott, kedveli a gyerekközönség nyíltszívűségét, mert ők még a világot tiszta szemmel látják. Visszajelzésük mindig őszinte és érdekmentes: ha valamit szeretnek, azt önfeledten kimutatják, ha pedig nem érdekli őket, azt is azonnal érzékeltetik.

„Nemes és hálás szerep, hogy a Csukás Meserádió csatornahangja lehetek, és hogy sok mesét olvashatok fel. Véleményem szerint ez a rádióadó hiánypótló hazánkban. Sok fiatal szülő van körülöttem, a bátyámnak is kisgyerekei vannak, és nagyon dicsérik, hogy elérhető egy olyan telefonos alkalmazás, amellyel bárhol és bármikor megszólaltathatják a magyar és a világirodalom legszebb meséit, ráadásul elismert hazai művészek tolmácsolásában” – hangsúlyozta Gubik Petra, aki amellett, hogy a hangját adja a rádiónak, néhány mesét is felolvasott már a gyerekeknek, amelyek a csukasradio.hu oldalon sok más mesével együtt újrahallgathatók.

Akár Gubik Petra hangján is megszólalhatnak majd a Csukás Meserádió hallgatóinak meséi: novemberben meseíró pályázatot hirdetett felnőtteknek és gyerekeknek, Mesék a karácsonyfa alól címmel. A téli hangulatú történeteket írásos formában vagy hanganyagként lehet beküldeni november 30-ig. A legjobbnak ítélt meséket elismert színművészek adják majd elő a Csukás Meserádió és az M2 Gyerekcsatorna karácsonyi műsoraiban.

További részletek és a nevezés módja a www.csukasmeseradio.hu oldalon érhetők el.