Ahogy arról korábban beszámoltunk, a napokban rendezték meg a Zoo Disputát, a hazai állatkertek szakembereinek hagyományos szakmai eszmecseréjét a Nyíregyházi Állatparkban. A háromnapos rendezvényen gyakorlati programok, látványetetés és szakmai előadások is várták az érdeklődőket. E szakmai előadások számos érdekességet kínáltak a szakma képviselőinek és a laikus hallgatóságnak is, és sajnos lesújtó problémákra is fényt derítettek. Az állatcsempészet is egy ilyen gond, amiről Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója beszélt a népes publikumnak.

Veprik Róbert beszélt az állatcsempészet súlyosságáról

Fotó: Bozsó Katalin

Súlyos gond az állatcsempészet

– A Szegedi Vadaspark különösen érintett a mentett és kobzott állatok témájában, mivel a déli határvidék az egyik fő útvonala a csempészeknek. Az állatcsempészet egy olyan téma, amiről szinte mindenki hallott már a médiából, ám a probléma sokszor súlyosabb, mint ahogyan azt a híradásokból leszűrhetjük – hívta fel a figyelmet az állatkert-igazgató. Veprik Róbert rámutatott, rengeteg faj esik a csempészek áldozatául, ráadásul Európában megannyi gyűjtő, vagy ha úgy tetszik megrendelő van, akik igen speciális egyedeket szeretnének.

– Az állatkertek szakemberei sem tudnak mindent, nekünk is folyton bővíteni kell a tudásunkat, hiszen sokszor olyan állatfajokkal találkozunk, amiket még sosem láttunk. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az állatcsempészet trendjei is folyamatosan változnak, szinte határtalan a csempészett fajok gazdagsága. A csempészet mellett az állatok illegális hasznosítása is egy jellemző probléma. Sok állatot tartanak törvénytelenül, legyen szó hüllőkről, kétéltűekről, vagy akár madarakról. A dísztárgyakkal sem árt óvatosnak lenni: ha elutazunk Afrikába, és vásárolunk pénztárcát, kulcstartót vagy egyéb tárgyat, ami állati származék, könnyen bűncselekmény elkövetői lehetünk. Bár a szándék ártatlan, a dísztárgy elkészítése sokszor illegális folyamat eredménye, így javasolt az ilyen vásárlásokat elkerülni – tanácsolta a Veprik Róbert.

Óriási biznisz a csempészet

Az állatvédelmi szakemberek, köztük az állatkertek dolgozói is gyakran szembesülnek azzal, hogy valaki állatokat mérgez meg. Különösen nagy kockázatot hazánknak Szerbia, ugyanis ez az ország a beszerzési helye a bűncselekményekhez használt mérgeknek.