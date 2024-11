A Zoo Disputa a hazai állatkertek szakembereinek hagyományos szakmai eszmecseréje, melynek története egészen az 1980-as évekig nyúlik vissza. Ekkoriban – egészen pontosan 1983-ban – jött létre a Magyar Állatkertek Szövetsége is, amelynek ma már Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (MÁASZ) a hivatalos neve. Ennek a tizenhárom hazai állatkertet összefogó szakmai szervezetnek az égisze alatt tartják meg rendszeresen a Zoo Disputát, melynek az idén a Nyíregyházi Állatpark ad otthont. A háromnapos rendezvény vasárnap kezdődött, gyakorlati programok, látványetetés és szakmai előadások is várták az érdeklődőket.

Állatkertek az állatok védelmében

A hétfői konferenciát Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos nyitotta meg, aki beszédében arra világított rá, hogy a hazai állatkertek rengeteget tesznek az állatok védelméért. – Az a célunk, hogy támogassuk ezt a munkát. A kormányzat megadja a megfelelő hátteret, de a tudás és a tapasztalat az állatkerteknél van. Az állatvédelem mellett a turisztikában is jelentős szerepet töltenek be hazánk állatparkjai, ugyanis közel négymillió turista keresi fel ezeket az intézményeket évente. Most is magas minőséget képviselnek, de az a cél, hogy ezt még tovább fejlesszük az európai színvonalnak megfelelően – tette hozzá a kormánybiztos. Ovádi Péter arról is beszélt, hogy egy ország akkor lehet rendezett, ha az állatvédelme is az. – Sok még a munka, de úgy vélem, jó úton haladunk. A felelős állattartás népszerűsítése, a szemléletformálás is kiemelt terület, amiben szintén élen járnak az állatkertek. A jelenlegi jogszabályi környezetet is felül kell vizsgálni, amihez szintén szükség lesz az állatparkok szakmai támogatására. Sorra nyílnak a magánállatkertek, arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy ez állatvédelmi szempontból jó-e, vagy sem. Ahhoz, hogy az estleges problémákat megelőzzük, és ne utólag reagáljuk rájuk, korszerű szabályokra van szükség. Élő állatokról beszélünk, s ez minél gyorsabb munkát kíván tőlünk, jogalkotóktól – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos.